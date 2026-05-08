Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Чому в Україні зірвана мобілізація: пояснення військового

Чому в Україні зірвана мобілізація: пояснення військового

Ua ru
Дата публікації: 8 травня 2026 04:30
Чому в Україні зірвана мобілізація: пояснення військового
Громадяни України в ЗСУ. Фото: 128 ОГШБр

Командир батальйону "Свобода" Петро Кузик заявив, що в Україні зірвана мобілізація. Він вважає, що однією з головних проблем цього факту є не бронювання від служби, а саме корупція.

Про це військовий сказав в ефірі "Київ 24", передає Новини.LIVE.

Військовий пояснив, чому в Україні зірвана мобілізація

Петро Кузик зазначив, що депутати наразі хочуть боротися з бронюванням, однак "навіть на перших парах першого курсу з державного управління вчать визначати основну проблему". І основна проблема полягає саме у корупції.

За його словами, боротьба лише з окремими схемами бронювання не вирішить ситуацію, якщо не усунути загальні корупційні механізми. Він також додав, що добровольці "не закінчилися", але довіра людей була підірвана через нерівні правила для всіх.

"У нас проблема в чому? У нас зірвана мобілізація. Причини цієї мобілізації основних... три. Першочергова — корупція. Друга, пов'язана з нею — несправедливий мобілізаційний вплив, тобто, не всі воюють. Всі ці проблеми можна пов'язати між собою, і третя — каналізований порив. Згадайте, черги під військоматами, коли почалося повномасштабне вторгнення. Оця теза хибна, що типу, закінчились добровольці — ні, не закінчилися. Просто цей щирий людський порив, був каналізований владою і корупційними діями", — сказав Кузик.

Читайте також:

Як повідомляло Новини.LIVE, військовий ЗСУ Данило Яковлев заявив, що в Україні не так ефективно працює система мобілізації та рекрутингу. Він теж сказав, що причиною є корупція.

Також ми писали, що народна депутатка Оксана Савчук підтримала військову підготовку для молоді віком 18-22 роки.

корупція мобілізація війна в Україні
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації