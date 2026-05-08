Чому в Україні зірвана мобілізація: пояснення військового

Громадяни України в ЗСУ. Фото: 128 ОГШБр

Командир батальйону "Свобода" Петро Кузик заявив, що в Україні зірвана мобілізація. Він вважає, що однією з головних проблем цього факту є не бронювання від служби, а саме корупція.

Про це військовий сказав в ефірі "Київ 24", передає Новини.LIVE.

Військовий пояснив, чому в Україні зірвана мобілізація

Петро Кузик зазначив, що депутати наразі хочуть боротися з бронюванням, однак "навіть на перших парах першого курсу з державного управління вчать визначати основну проблему". І основна проблема полягає саме у корупції.

За його словами, боротьба лише з окремими схемами бронювання не вирішить ситуацію, якщо не усунути загальні корупційні механізми. Він також додав, що добровольці "не закінчилися", але довіра людей була підірвана через нерівні правила для всіх.

"У нас проблема в чому? У нас зірвана мобілізація. Причини цієї мобілізації основних... три. Першочергова — корупція. Друга, пов'язана з нею — несправедливий мобілізаційний вплив, тобто, не всі воюють. Всі ці проблеми можна пов'язати між собою, і третя — каналізований порив. Згадайте, черги під військоматами, коли почалося повномасштабне вторгнення. Оця теза хибна, що типу, закінчились добровольці — ні, не закінчилися. Просто цей щирий людський порив, був каналізований владою і корупційними діями", — сказав Кузик.

