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Адвокат назвав термін дії висновку ВЛК про непридатніть із виключенням з обліку

29 березня 2024 07:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Адвокат назвав термін дії висновку ВЛК про непридатніть із виключенням з обліку
Чоловік у військовій формі на прийомі в лікаря. Фото: armyinform.com.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Призову підлягають чоловіки у віці від 18 до 60 років, які отримують повістки. Всі вони мають проходити військово-лікарську комісію. Однак деяку категорію осіб цікавить, скільки часу діє висновок про непридатність до військової служби зі зняттям з військового обліку.

Відповідь на це питання дав юрист Андрій Топчій.

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Висновок ВЛК про непридатність до служби із виключенням з обліку

Топчій наголосив, що відповідно до ч. 9 ст. 1 закону "Про військовий обов'язок та військову службу", військовозобов'язані — це особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

За його словами, відповідно до ч. 6 ст. 37 закону "Про військовий обов'язок та військову службу", виключенню з військового обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України — у Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, військовозобов’язаних та резервістів Служби зовнішньої розвідки України — у відповідному підрозділі Служби зовнішньої розвідки України) підлягають громадяни України, які: визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку.

А відповідно до ч. 1 ст. 26 цього ж закону, звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється: у відставку, якщо військовослужбовці досягли граничного віку перебування в запасі або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової служби з виключенням з військового обліку.

Юрист також зазначив, що відповідно до ч. 1 ст. 32, військовозобов'язані, які досягли граничного віку перебування в запасі, а також визнані військово-лікарськими комісіями непридатними для військової служби у воєнний час, виключаються з військового обліку і переводяться у відставку.

"Відповідно, Ви не знаходитесь у запасі ЗСУ і не є військовозобов'язаною особою. Таким чином, вказаний висновок ВЛК діє щодо Вас фактично пожиттєво. Таким чином, необхідність проходити ВЛК кожен рік відсутня", — додав Топчій.

Нагадаємо, навіть гарантована підстава для відстрочки від мобілізації не звільняє від проходження ВЛК. Але є один нюанс, про який слід пам'ятати військовозобов'язаним.

Також тих громадян, хто свідомо переховується від обліку та мобілізації можуть примусово доставити до ТЦК та СП. 

українці
Україна
мобілізація
ВЛК
адвокат
юрист

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