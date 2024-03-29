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Адвокат назвал срок действия заключения ВВК о непригодности с исключением из учета

29 марта 2024 07:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Адвокат назвал срок действия заключения ВВК о непригодности с исключением из учета
Мужчина в военной форме на приеме у врача. Фото: armyinform.com.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые получают повестки. Все они должны проходить военно-врачебную комиссию. Однако некоторую категорию интересует, сколько времени действует вывод о непригодности к военной службе со снятием с военного учета.

Ответ на этот вопрос дал юрист Андрей Топчий.

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Вывод ВВК о непригодности к службе с исключением из учета

Топчий отметил, что согласно ч. 9 ст. 1 закона "О воинской обязанности и военной службе", военнообязанные — это лица, находящиеся в запасе для комплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.

По его словам, согласно ч. 6 ст. 37 закона "О воинской обязанности и военной службе", исключению из воинского учета в соответствующих районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (военнообязанных и резервистов Службы безопасности Украины — в Центральном управлении или региональных органах Службы безопасности Украины, военнообязанных и резервистов Службы внешней разведки Украины — в соответствующем подразделении Службы внешней разведки Украины) подлежат граждане Украины, которые: признаны военнообязанными и резервистами Службы внешней разведки Украины - в соответствующем подразделении Службы внешней разведки Украины)

А согласно ч. 1 ст. 26 этого же закона, увольнение военнослужащих с военной службы осуществляется: в отставку, если военнослужащие достигли предельного возраста пребывания в запасе или признаны военно-врачебными комиссиями непригодными по состоянию здоровья к военной службе с исключением из военного учета.

Юрист также отметил, что согласно ч. 1 ст. 32 военнообязанные, достигшие предельного возраста пребывания в запасе, а также признанные военно-врачебными комиссиями непригодными для военной службы в военное время, исключаются из военного учета и переводятся в отставку.

"Соответственно, Вы не находитесь в запасе ВСУ и не являетесь военнообязанным лицом. Таким образом, указанное заключение ВВК действует в отношении Вас фактически пожизненно. Таким образом, необходимость проходить ВВК каждый год отсутствует", — добавил Топчий.

Напомним, даже гарантированное основание для отсрочки от мобилизации не освобождает от прохождения ВВК. Но есть один нюанс, о котором следует помнить военнообязанным.

Также тех граждан, кто сознательно скрывается от учета и мобилизации, могут принудительно доставить в ТЦК и СП.

украинцы
Украина
мобилизация
ВВК
адвокат
юрист

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