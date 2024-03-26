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Адвокат объяснила, кто может трудоустроиться без военного билета

26 марта 2024 13:02
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Адвокат объяснила, кто может трудоустроиться без военного билета
Мужчины возле ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине идет военное положение и общая мобилизация военнообязанных. Также существует требование трудоустройства мужчин — они должны иметь военно-учетный документ.

Есть ли возможность устроиться на работу без военного билета, рассказала адвокат Мария Левченко.

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По словам адвоката, устроиться на работу и поступить на учебу теперь можно только при наличии военно-учетного документа.

Она отметила, что исключение было сделано только для женщин-медиков и фармацевтов — они могут устроиться на работу без предоставления этого документа до 2026 года.

Левченко рассказала, что 5 января 2023 года вступило в силу постановление Кабмина №14-87, устанавливающее новые правила военного учета на предприятиях.

Как известно, требование для работодателя обязательно фиксировать военно-учетный документ для своих военнообязанных работников было и раньше.

В новом постановлении прилагается только обязанность, которую можно предъявить военный билет еще и в портале "Дія". Убрали пробел, который не был четко прописан — по поводу обязанности руководителей предприятий и организаций доводить до своих работников под подпись приказы о том, что конкретного сотрудника вызывают в ТЦК и СП для сверки военно-учетных данных.

Что это изменит для работодателей и работников

"Для работодателя это означает, что нужно теперь иметь обязательно человека, который будет заниматься целенаправленно ведением военного учета и должен проходить повышение квалификаций", — сказала адвокат.

Также у работодателя четко расписана обязанность до семи дней после принятия на работу или увольнения человека передавать эти данные в ТЦК и СП.

В то же время, для ФЛПов в этом порядке не прописано никаких требований, но это не означает, что их не будут проверять.

Для работников же эти правила означают, что в случае несвоевременного обновления своих данных в ТЦК и СП работодатель может его уволить.

"А все потому, что без обновления работодатель не может себе взять на внутренний военный учет соответствующего работника. Периодичность обновления — не реже одного раза в год", — объяснила Левченко.

Ранее адвокат рассказал, в каких случаях и в каком размере на Украине могут штрафовать военнообязанных.

Кроме того, нардепы определились, что регистрация в электронном кабинете призывника будет правом, а не обязанностью и отклонили предложение по отправке электронных повесток на электронный кабинет.

военный призыв
мобилизация
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военный билет
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