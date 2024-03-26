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Штрафи для військовозобов'язаних — в якому випадку можливі та який розмір стягнення

26 березня 2024 08:52
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Любомир Кучер
Редактор
Штрафи для військовозобов'язаних — в якому випадку можливі та який розмір стягнення
Працівники ТЦК зупинили чоловіка. Ілюстративне фото:
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав війська. Водночас деякі призовники, отримавши повістку, не поспішають звертатися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

За що можуть оштрафувати військовозобов'язаних, розповів адвокат судової практики ЮКК "Де-Юре" Владислав Мартинчук в коментарі РБК-Україна.

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Штрафи для військовозобов'язаних

Аби дізнатися про наявність штрафу у військовозобов'язаного від ТЦК та СП, треба спочатку звернутися саме до військкомату з відповідним запитом — строк відповіді становитиме 30 днів у випадку особистого звернення призовника.

У разі звернення від адвоката ТЦК зобов'язаний надати відповідь на запит протягом п'яти днів.

Водночас про передані постанови щодо накладення штрафу можна дізнатись за допомогою Автоматизованої системи виконавчого провадження за ПІБ.

Крім того, дані боржника після відкриття виконавчого провадження можуть бути внесені до Єдиного реєстру боржників.

Розмір штрафів для військовозобов'язаних

За словами адвоката, в Україні існує штраф за неявку за повісткою про виклик для уточнення даних чи проходження ВЛК.

Під час дії воєнного стану такий штраф становить 3400-5400 грн.

"У випадку, якщо людина добровільно не оплатить штраф, його буде стягнено з неї у примусовому порядку у виконавчому провадженні", — сказав Мартинчук.

Також у разі, якщо відомості про особу будуть внесені до Єдиного реєстру боржників, це унеможливить укладання будь-яких угод щодо відчуження нерухомого майна, що належить боржнику.

Раніше ми писали, кому необхідно з'явитися в ТЦК без повістки з 1 квітня.

Крім того, нардепи визначилися, що реєстрація в електронному кабінеті призовника буде правом, а не обов’язком, та відхилили пропозицію з надсилання електронних повісток на електронний кабінет.

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