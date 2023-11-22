Адвокат объяснил, могут ли мобилизовать мужчину с удаленной щитовидной железой

Мужчина проходит ВВК. Фото: "РБК-Украина"

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, поэтому в армию могут призвать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако может ли оказаться на фронте украинец, которому удалили щитовидную железу.

На этот вопрос ответил адвокат Евгений Корнийчук.

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Людям с удаленной щитовидной железой нужно принимать тиреоидные гормоны, чтобы поддержать состояние своего здоровья.

По словам адвоката, такой мужчина будет признан ограниченно пригодным, а окончательное решение принимает ВВК, поэтому его могут мобилизовать.

"Ограниченно пригодные не могут нести службу в боевых частях. Только в тыловых подразделениях", — подчеркнул Корнийчук.

Напомним, во время прохождения военно-врачебной комиссии военнообязанного могут признать временно непригодным. Ему могут приказать явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки через некоторое время. К примеру, через два месяца.

Также мы писали, если сотрудники ТЦК и СП пытаются повторно вручить повестку, вы можете от нее отказаться. В акте отказа нужно будет указать причину, поскольку повестка у вас уже есть.