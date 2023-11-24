Адвокат объяснил, почему ограниченно пригодные оказываются на фронте

Украинский защитник на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине идет общая мобилизация военнообязанных в ряды ВСУ. Но учащаются случаи, когда ограниченно пригодные лица оказываются на передовой.

Почему так происходит объяснил адвокат Роман Симутин.

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Как ограниченно пригодные к службе оказываются на фронте

По словам правозащитника, к сожалению, такое происходит вследствие несовершенства законодательства, молчания врачей, которые проводят ВВК и по незнанию военными своих прав.

Так, в законе указано, что одновременно с постановлением ВВК в индивидуальном порядке должно быть указано, какие именно виды службы противопоказаны ограниченно подходящему лицу.

"Лица, признанные ограниченно пригодными — непригодны к службе в Десантно-штурмовых войсках, плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях (за исключением подразделений обеспечения) и пригодны к службе в частях обеспечения, ТЦК, учреждениях, организациях, учебных заведениях", — уточнил адвокат.

Симутин отметил, что ни разу не видел в постановлении ВВК записи, что конкретно военному противопоказано, учитывая именно его заболевание. Например, кому противопоказаны нагрузки, у кого взаимодействие с холодом вызывает приступы, а для кого отсутствие гигиены провоцирует кожные высыпания.

"Скажу больше: до сих пор большинство ВВК даже не выполняет формальную составляющую приказа и не пишет, где военному запрещено служить", — написал он.

В результате командир знает о статусе военного, но не имеет оговорок относительно его службы. Поэтому ограниченно пригодные иногда могут оказаться и на передовой линии фронта.

Как это предотвратить

Адвокат пояснил, что в случае признания лица ограниченно пригодным, необходимо требовать от ВВК указывать противопоказания.

А если в постановлении ничего не указано и военнообязанный уже проходит службу и выполняет задачи при противопоказанных условиях — следует официально сообщить его рапортом.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Там были обсуждены вопросы мобилизации, демобилизации, ТЦК, ВВК, ротации и срочников.

Также мы писали, что руководитель службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо разъяснил процесс мобилизации в Украине и назвал сумму оклада военных во время учений. Он подчеркнул, что получение первой повестки дня не равнозначно немедленному призыву на фронт.