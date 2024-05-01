Адвокат пояснив, як впливає декретна відпустка чоловіка на відстрочку від мобілізації

Працівники ТЦК перевіряють документи в чоловіка. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав армії. Водночас існують норми про відстрочку для деяких категорій громадян.

На сайті юридичної допомоги Юристи.ua запитали, чи може чоловік розраховувати на відстрочку, якщо перебуває у декретній відпустці.

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Чоловік запитав, чи підлягатиме він мобілізації згідно з новим законом, якщо піде у декретну відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Скриншот запитання

Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що чоловік підлягатиме мобілізації, оскільки підстави на відстрочку для таких осіб станом на зараз немає.

Крім того, така норма також не передбачена й у новому законі.

Скриншот відповіді адвоката

В яких випадках можлива відстрочка для батьків

Батьки можуть розраховувати на відстрочку у разі, якщо вони підпадають під такі пункти:

батьки-одинаки;

багатодітні чоловіки та жінки, які не мають заборгованостей по сплаті аліментів;

чоловіки та жінки у статусі опікунів та прийомних батьків для дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років;

особи, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях;

особи, які мають неповнолітню дитину та чоловіка (дружину), що проходить військову службу;

громадяни, які постійно доглядають за особами, що потребують піклування;

Раніше адвокат заявив, що чоловік може розраховувати на відстрочку від мобілізації, якщо його батько загинув на війні. Однак для цього потрібно зібрати відповідні документи.

Також ми писали, що відстрочці від мобілізації підлягають чоловіки які самостійно виховують одну чи декілька дітей.