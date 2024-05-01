Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Адвокат объяснил, как влияет декретный отпуск мужчины на отсрочку от мобилизации arrow

Адвокат объяснил, как влияет декретный отпуск мужчины на отсрочку от мобилизации

1 мая 2024 09:13
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Адвокат объяснил, как влияет декретный отпуск мужчины на отсрочку от мобилизации
Работники ТЦК проверяют документы у мужчины. Иллюстративное фото: УНИАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине идет общая мобилизация военнообязанных в ряды армии. В то же время, существуют нормы об отсрочке для некоторых категорий граждан.

На сайте юридической помощи Юристы спросили, может ли мужчина рассчитывать на отсрочку, если находится в декретном отпуске.

Читайте также:

Отсрочка от мобилизации в Украине

Мужчина спросил, будет ли он подлежать мобилизации по новому закону, если уйдет в декретный отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

null
Скриншот вопроса

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что мужчина будет подлежать мобилизации, поскольку основания на отсрочку для таких лиц по состоянию на данный момент нет.

Кроме того, подобная норма также не предусмотрена и в новом законе.

null
Скриншот ответа адвоката

В каких случаях возможна отсрочка для родителей

Родители могут рассчитывать на отсрочку в случае, если они подпадают под следующие пункты:

  • родители-одиночки;
  • многодетные мужчины и женщины, не имеющие задолженностей по уплате алиментов;
  • мужчины и женщины в статусе опекунов и приемных родителей для детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
  • лица, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях;
  • лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка и супруга, проходящего военную службу;
  • граждане, которые постоянно ухаживают за лицами, нуждающимися в заботе;

Ранее адвокат заявил, что супруг может рассчитывать на отсрочку от мобилизации, если его отец погиб на войне. Однако для этого необходимо собрать соответствующие документы.

Также мы писали, что отсрочке от мобилизации подлежат мужчины, самостоятельно воспитывающие одного или нескольких детей.

военный призыв
мобилизация
война в Украине
отсрочка
ТЦК и СП
родители
мужчины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри