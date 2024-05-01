Адвокат объяснил, как влияет декретный отпуск мужчины на отсрочку от мобилизации

Работники ТЦК проверяют документы у мужчины. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине идет общая мобилизация военнообязанных в ряды армии. В то же время, существуют нормы об отсрочке для некоторых категорий граждан.

На сайте юридической помощи Юристы спросили, может ли мужчина рассчитывать на отсрочку, если находится в декретном отпуске.

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Отсрочка от мобилизации в Украине

Мужчина спросил, будет ли он подлежать мобилизации по новому закону, если уйдет в декретный отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Скриншот вопроса

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что мужчина будет подлежать мобилизации, поскольку основания на отсрочку для таких лиц по состоянию на данный момент нет.

Кроме того, подобная норма также не предусмотрена и в новом законе.

Скриншот ответа адвоката

В каких случаях возможна отсрочка для родителей

Родители могут рассчитывать на отсрочку в случае, если они подпадают под следующие пункты:

родители-одиночки;

многодетные мужчины и женщины, не имеющие задолженностей по уплате алиментов;

мужчины и женщины в статусе опекунов и приемных родителей для детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

лица, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях;

лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка и супруга, проходящего военную службу;

граждане, которые постоянно ухаживают за лицами, нуждающимися в заботе;

Ранее адвокат заявил, что супруг может рассчитывать на отсрочку от мобилизации, если его отец погиб на войне. Однако для этого необходимо собрать соответствующие документы.

Также мы писали, что отсрочке от мобилизации подлежат мужчины, самостоятельно воспитывающие одного или нескольких детей.