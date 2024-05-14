Мобілізація після 18 травня — чи буде поліція роздавати повістки

Військові та поліцейські перевіряють документи. Фото: Нацполіція

Після набрання чинності нового закону про мобілізацію поліція й надалі не матиме повноважень вручати повістки, проте зможе оновлювати та коригувати дані в системі "Оберіг". Також, завдяки доступу до внутрішньої бази "Армор", правоохоронці матимуть змогу перевіряти осіб на предмет ухилення від військового обов’язку.

Про це повідомив юрист Ярослав Куц в ефірі Київ24 у понеділок, 13 травня.

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"З 18 травня, по суті, немає нічого нового. Ми з вами і так бачили спільні рейди ТЦК зі співробітниками Нацполіції. Кожен з них виконував свій функціонал: поліція перевіряла на предмет адмін- та кримінальних правопорушень, ТЦК — на предмет ухилянства. Тепер цю функцію поєднали, і якщо вас зупиняє поліцейський, то він перевіряє на предмет правопорушень, перебування на різних обліках в правоохоронних органах або реєстрах розшукуваних осіб. Так само, може перевірити ваші документи і матиме доступ до системи "Оберіг", щоб перевірити, чи не ухиляєтесь ви від свого військового обов'язку. До цього вони не мали доступу до системи "Оберіг", — заявив юрист.

Куц також підкреслив, що згідно з новим законодавством, якщо особа внесена до реєстру як ухилянт від військового обов’язку і не з’явилася за повістками, поліція матиме право затримувати та доставляти її до ТЦК. Він додав, що перевірка громадян можлива через базу "Армор", до якої не мають доступу цивільні.

"Будь-який патрульний на вулиці діє в межах закону "Про Національну поліцію". У межах цього закону вони мають право перевіряти особу по своїх внутрішніх базах. Є така база "Армор". У неї протягом останніх 1,5 років за клопотанням військових комісарів, очільників ТЦК вноситься інформація про осіб, які ухиляються від виконання військового обов’язку. Наскільки це законно на сьогодні? Незаконно. Наскільки це реально оскаржити? Нереально. База "Армор" — це внутрішня база під грифом ДСК. Ні ви, ні я не можемо туди пірнути і подивитися, що там відбувається", — додав адвокат.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони України попередили про збільшення штрафів за порушення правил військового обліку.

Також адвокат Олег Горбачов розповів, якими способами уряд примушуватиме громадян з’явитися до ТЦК, та що буде після штрафу у 25 тис. грн за ухилення.