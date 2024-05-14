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Адвокат рассказал, будут ли полицейские раздавать повестки после 18 мая

14 мая 2024 15:39
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Мобилизация после 18 мая — будет ли полиция раздавать повестки
Военные и полицейские проверяют документы. Фото: Нацполиция
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

После вступления в силу нового закона о мобилизации полиция и в дальнейшем не будет иметь полномочий вручать повестки, однако сможет обновлять и корректировать данные в системе "Оберег". Также, благодаря доступу к внутренней базе "Армор", правоохранители смогут проверять лиц на предмет уклонения от воинского долга.

Об этом сообщил юрист Ярослав Куц в эфире Киев24 в понедельник, 13 мая.

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"С 18 мая по сути нет ничего нового. Мы с вами и так видели общие рейды ТЦК с сотрудниками Нацполиции. Каждый из них выполнял свой функционал: полиция проверяла на предмет административных и уголовных правонарушений, ТЦК — на предмет уклонения. Теперь эту функцию соединили, и если вас останавливает полицейский, то он проверяет на предмет правонарушений, пребывания на разных учетах в правоохранительных органах или реестрах разыскиваемых лиц. Так же может проверить ваши документы и иметь доступ к системе "Оберег", чтобы проверить, не уклоняетесь ли вы от своей воинской обязанности. До этого они не имели доступа к системе "Оберег", — заявил юрист.

Куц также подчеркнул, что согласно новому законодательству, если лицо внесено в реестр как уклоняющийся от воинского долга и не явилось по повесткам, полиция будет иметь право задерживать и доставлять его в ТЦК. Он добавил, что проверка граждан возможна через базу "Армор", к которой нет доступа у гражданских.

"Любой патрульный на улице действует в рамках закона "О национальной полиции". В рамках этого закона они вправе проверять личность по своим внутренним базам. Есть такая база Армор. В нее за последние 1,5 года по ходатайству военных комиссаров, руководителей ТЦК вносится информация о лицах, уклоняющихся от исполнения воинского долга. Насколько это законно сегодня? Незаконно. Как это реально обжаловать? Нереально. База "Армор" — это внутренняя база под грифом ДСК. Ни вы, ни я не можем туда нырнуть и посмотреть, что там происходит", — добавил адвокат.

Напомним, в Министерстве обороны Украины предупредили об увеличении штрафов за нарушение правил военного учета.

Также адвокат Олег Горбачев рассказал, какими способами правительство будет принуждать граждан явиться в ТЦК, и что будет после штрафа в 25 тыс. грн за уклонение.

украинцы
полиция
Украина
мобилизация
повестки
ТЦК и СП
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юрист
уклонисты

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