Адвокат розповів, чи може студент звернутися до ТЦК для надання відстрочки поштою

Студенти в університеті. Фото: chudo.tech

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Студенти денної форми навчання можуть отримати відстрочку. Однак їм не завжди зручно звертатися особисто до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Адвокат Юрій Айвазян розповів, чи можна звернутися до ТЦК поштою для надання відстрочки.

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До адвоката звернувся студент з проханням розповісти про звертання до ТЦК та СП щодо надання відстрочки.

"Хочу звернутись до ТЦК та СП з проханням надання відстрочки. Яким чином краще це зробити? Краще листом чи особисто?" — запитав він.

Айвазян наголосив, що заяву про отримання відстрочки та підтверджувальні документи до ТЦК та СП потрібно надавати персонально. За його словами, всі копії документів потрібно завірити нотаріально або мати із собою оригінали для підтвердження достовірності наданих копій.

"Якщо ж хочете зробити це поштою, то краще скористатися послугами Укрпошти та надіслати пакет документів замовним листом з описом вкладення", — додав адвокат.

Нагадаємо, військовозобов'язані, які вирішили здобути освіту після початку мобілізації, можуть звільнитися зі служби тільки в одному випадку. За словами адвокатки Марини Бекало, це станеться у випадку ухвалення урядом певного законопроєкту.

Також ми писали, що деякі військовозобов'язані українці часто використовують другу вищу освіту як спосіб ухилення від мобілізації. Народна депутатка України Наталія Піпа розповіла, що влада планує новий законопроєкт, згідно з яким звертатимуть уваги не лише на вік особи, а й на сферу діяльності.