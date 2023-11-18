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Адвокат рассказал, может ли студент обратиться в ТЦК для предоставления отсрочки по почте

18 ноября 2023 09:51
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Адвокат рассказал, может ли студент обратиться в ТЦК для предоставления отсрочки по почте
Студенты в университете. Фото: chudo.tech
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Студенты дневной формы обучения могут получить отсрочку. Однако им не всегда удобно обращаться лично в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Адвокат Юрий Айвазян рассказал, можно ли обратиться в ТЦК по почте для предоставления отсрочки.

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К адвокату обратился студент с просьбой рассказать об обращении в ТЦК и СП о предоставлении отсрочки.

"Хочу обратиться к ТЦК и СП с просьбой предоставления отсрочки. Каким образом лучше это сделать? Лучше письмом или лично?" — спросил он.

Айвазян отметил, что заявление о получении отсрочки и подтверждающие документы в ТЦК и СП нужно предоставлять персонально. По его словам, все копии документов нужно заверить нотариально или иметь с собой оригиналы для подтверждения достоверности предоставленных копий.

"Если же хотите сделать это по почте, то лучше воспользоваться услугами Укрпочты и отправить пакет документов заказным письмом с описанием вложения", — добавил адвокат.

Напомним, военнообязанные, решившие получить образование после начала мобилизации, могут освободиться со службы только в одном случае. По словам адвоката Марины Бекало, это произойдет в случае принятия правительством определенного законопроекта.

Также мы писали, что некоторые военнообязанные украинцы часто используют второе высшее образование как способ уклонения от мобилизации. Народная депутат Украины Наталья Пипа рассказала, что власть планирует новый законопроект, согласно которому будут обращать внимание не только на возраст личности, но и на сферу деятельности.

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