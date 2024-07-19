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Адвокат рассказал, смогут ли мужчины за границей получить повестки по почте

19 июля 2024 22:56
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Будут ли мужчины за границей получать повестки по почте — ответ адвоката
Мужчина достает письма из почтового ящика. Фото: AP
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

С 17 июля 2024 военнообязанные украинцы могут получать повестки по почте в адрес своей регистрации. У мужчин, находящихся за границей, возникает вопрос, будут ли посылки посылать и им.

На этот вопрос ответила военная адвокат Лилия Калашникова в комментарии для издания Новости Pro.

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Повестки по почте за границу

По истечении срока, определенного законом, для обновления личных данных мужчины в возрасте от 25 до 60 лет будут получать повестки заказными письмами с описанием вложения и уведомлением о вручении. Эти документы будут отправляться по адресу, указанному лицом при обновлении данных.

Адвокат отметила, что в настоящее время территориальные центры комплектования и социальной поддержки в Украине не способны мобилизовать мужчин, которые находятся за границей.

"Если такие мужчины обновили данные, предполагается, что повестка по почте не может быть вручена", — отметила Калашникова.

Однако, если мужчине не удалось обновить свои данные из-за границы в электронном кабинете призывника, военнообязанного или резервиста "Резерв+", или он получил статус "в розыске", ему необходимо лично посетить ТЦК и СП. Кроме того, в случае, если обновление военно-учетных данных не было произведено, повестка может поступить на почту по последнему известному адресу.

Напомним, мы писали о том, какие документы необходимы для получения отсрочки от службы в армии.

Также мы сообщали о том, что следует знать о получении отсрочки от мобилизации из-за инвалидности родителей.

Украина почта мобилизация повестки ТЦК и СП военнообязанные адвокат резерв

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