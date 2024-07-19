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В Міноборони пояснили, чи можна оформити відстрочку онлайн

19 липня 2024 21:49
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Відстрочка онлайн — в Міноборони відповіли, що вже працюють над цією опцією
Надання відстрочки військовозобов'язаним чоловікам в Україні. Ілюстративне фото: ТЦК та СП/facebook.com
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Згідно із законом про мобілізацію, певним категоріям військовозобов'язаних надається можливість отримати відстрочку від служби. У Міністерстві оборони повідомили, чи можливо подати запит на відстрочку онлайн.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко в коментарі для LIGA.net.

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Відстрочка онлайн

Заступниця міністра оборони з питань цифрових технологій Катерина Черногоренко підкреслила, що міністерство активно працює над впровадженням цієї можливості. Вона також відзначила, що існують підстави для швидкого впровадження процесу подання заявок на відстрочку через інтернет.

До категорій, які дозволяють оперативно отримати відстрочку онлайн, відносяться статус багатодітного батька та статус студента, інформація про які вже є у державних реєстрах.

Проте існує ряд підстав, для яких дані відсутні. Наприклад, наразі немає бази даних про догляд за особою з інвалідністю. 

"Ми плануємо, щоб це була не просто заявка онлайн, а одразу статус. Є підстава — ми зайшли в реєстр, перевірили, що дійсно є родинний зв'язок та інвалідність. І одразу відобразили у Резерв+", — додала Черногоренко.

Вона охарактеризувала відстрочку як "дуже гарячим запитом".

 "Наприклад, коли у військовозобов'язаного народжується третя дитина, він має право на відстрочку. Зараз треба йти і писати заяву. Хочемо, щоб людина заходила в Резерв+, робила запит у держреєстр і після підтвердження автоматично отримувала відстрочку. Якщо хоче відмовитися від неї – тільки тоді має йти з заявою фізично", — заявила заступниця міністра.

Нагадаємо, ми писали про те, які документи потрібні для отримання відстрочки від служби в армії. 

Також ми повідомляли про те, що варто знати про отримання відстрочки від мобілізації через інвалідність батьків.

Міноборони Україна мобілізація відставка ТЦК та СП резерв

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