Адвокат відповів, чи можна отримати відстрочку від мобілізації через опіку над дітьми

Чоловік з дитиною. Фото: Pexels

В Україні тривають воєнний стан та мобілізація. Деяких чоловіків цікавить, чи можуть вони отримати відстрочку через нестандартні причини.

Адвокат Юрій Айвазян відповів, чи можна отримати відстрочку через позбавлення батьківських прав біологічного батька і усиновлення дітей.

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Відстрочка від мобілізації

До адвоката звернувся чоловік, який запитав, чи є можливість відстрочки від мобілізації, якщо запущений судовий процес щодо ненадання відстрочки або позбавлення батьківських прав біологічного батька й усиновленні дітей.

"І чи маю я право взяти опіку над дітьми, не позбавляючи батьківських прав біологічного батька, та при цьому отримати відстрочку, оскільки виховую трьох дітей до 18 років?" — запитав чоловік.

Адвокат заявив, що такої підстави не існує. За його словами, опіка встановлюється або над дітьми-сиротами, або над дітьми, позбавленими батьківського піклування, тобто при живих батьках дітей йому не вдасться взяти над ними опіку.

Нагадаємо, у новому законопроєкті про мобілізацію, який готується до голосування у другому читанні, не передбачена відстрочка від військової служби для чоловіків, які здобувають другу освіту у виші.

Також в Україні продовжує діяти загальна мобілізація, внаслідок чого громадянам України потрібно оновлювати свої дані в ТЦК СП. Зокрема, наявність відстрочки від мобілізації не звільняє від оновлення даних у центрах комплектування.