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Адвокат ответил, можно ли получить отсрочку от мобилизации из-за опеки над детьми

31 марта 2024 11:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Адвокат ответил, можно ли получить отсрочку от мобилизации из-за опеки над детьми
Мужчина с ребенком. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине продолжаются военное положение и мобилизация. Некоторых мужчин интересует, могут ли они получить отсрочку по нестандартным причинам.

Адвокат Юрий Айвазян ответил, можно ли получить отсрочку из-за лишения родительских прав биологического отца и усыновления детей.

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Отсрочка от мобилизации

К адвокату обратился мужчина, который спросил, есть ли возможность отсрочки от мобилизации, если запущен судебный процесс по непредоставлению отсрочки или лишению родительских прав биологического отца и усыновлению детей.

"И имею ли я право взять опеку над детьми, не лишая родительских прав биологического отца, и при этом получить отсрочку, так как воспитываю троих детей до 18 лет?" — спросил мужчина.

Адвокат заявил, что такого основания нет. По его словам, опека устанавливается либо над детьми-сиротами, либо над детьми, лишенными родительской опеки, то есть при живых родителях детей ему не удастся взять над ними опеку.

Напомним, в новом законопроекте о мобилизации, который готовится к голосованию во втором чтении, не предусмотрена отсрочка от военной службы для мужчин, получающих второе образование в вузе.

Также в Украине продолжает действовать всеобщая мобилизация, в результате чего гражданам Украины нужно обновлять свои данные в ТЦК СП. В частности, наличие отсрочки от мобилизации не освобождает от обновления данных в центрах комплектации.

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