Юрист пояснив, як оновити дані в ТЦК СП при наявності відстрочки

Призовники в ТЦК СП. Фото ілюстративне: ЖОТЦК и СП

В Україні продовжує діяти загальна мобілізація, внаслідок чого громадянам України потрібно оновлювати свої дані в ТЦК СП. Зокрема, наявність відстрочки від мобілізації не звільняє від оновлення даних у центрах комплектування.

Як у такому випадку оновити свої дані, розповів адвокат Ростислав Кравець в коментарі телеканалу ICTV.

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Як оновити дані в ТЦК за наявністю відстрочки

У випадку наявності відстрочки від мобілізації, за словами адвоката, варто підготувати два пакети документів, які можуть її підтвердити.

Відстрочку може надавати:

навчання;

бронювання;

наявність неповнолітніх дітей;

якщо людина піклувальник або опікун.

Це стосується й осіб, які лікуються й мають підстави для отримання відстрочки за рішенням ВЛК. Далі варто зробити копії документів та завірити у нотаріуса. Один пакет варто направити цінним листом на пошту ТЦК.

"Вони можуть надати відповідь про отримання, а можуть й не надати, тому її не обов’язково чекати. Найімовірніше, відповідь буде стандартною, що особа зобов’язана з’явитися у ТЦК для оновлення даних. Тому перед цим варто підготувати другий пакет документів. Бажано, щоб ці документи були у вас з собою, коли ви відвідуєте ТЦК та СП", — зазначив Кравець.

За приходом до ТЦК варто повідомити осіб, які прийматимуть документи, про наявність права на відстрочку, та зазначити, що всі необхідні документи були доправлені до ТЦК поштою. Друга копія документів, як додав правозахисник, має бути завжди у військовозобов'язаного.

Адвокат додав, що у таких випадках ТЦК зазвичай не порушують свої обов'язки та направляють на проходження ВЛК. Там також необхідно надати всі документи, які підтверджують незадовільний стан здоров’я.

"Якщо ВЛК визнає стан здоров’я людини незадовільним, то їй дається, згідно з новим законом, відстрочку на 6-12 місяців. Раніше давали 3 місяці відстрочки від мобілізації з правом подальшого проходження ВЛК", — зазначив він.

Як діяти, якщо в ТЦК ігнорують доказ відстрочки

Якщо відстрочка не доведена, ТЦК звинуватить військовозобов'язаного в ухиленні від мобілізації, за що настає кримінальна відповідальність. Проте якщо людина має всі наявні документи для відстрочки, але вони умисно ігноруються, то кримінальна відповідальність за перевищення службових повноважень вже настає для працівників ТЦК.

Адвокат підкреслив, що також потрібно обов’язково повідомити робітників ТЦК про наявність цих документів, аби їх ретельно перевірили.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, працівники яких професій зможуть отримати відстрочку від мобілізації.

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