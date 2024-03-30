Чи дадуть відстрочку чоловікам, які здобувають другу вищу освіту

Студенти на лекції. Фото: Хмельницький національний університет

У новому закопроєкті про мобілізацію, який готується до голосування у другому читанні, не передбачено відстрочки від військової служби для чоловіків, які отримують другу освіту у виші.

Відповідні зміни містяться у проєкті Закону України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

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Винятки з правил для здобувачів другої вищої освіти

В нині чинному законі зазначено: всі студенти, які вчаться у вищих навчальних закладах на стаціонарі, мають право на відстрочку. Якщо парламентарі ухвалять нову редакцію документа, тимчасову відстрочку від мобілізації матимуть тільки чоловіки, котрі здобувають першу вищу освіту.

Але у закопроєкті прописані деякі винятки з правил. Наприклад, якщо українець має диплом бакалавра і хоче вступити на магістратуру за цією ж спеціальністю, то для нього передбачена відстрочка. Оскільки таке навчання буде розцінюватися як продовження першої вищої освіти.

Як і раніше, відстрочку від мобілізації матимуть здобувачі професійно-технічної, фахової передвищої освіти, а також асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами освіти.

Нагадаємо, 29 березня у Хмельницькій області на працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки напала група місцевих мешканок.

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