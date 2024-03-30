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Закопроєкт про мобілізацію — чи можуть призвати студентів, які здобувають другу вищу освіту

30 березня 2024 16:45
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Чи дадуть відстрочку чоловікам, які здобувають другу вищу освіту
Студенти на лекції. Фото: Хмельницький національний університет
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У новому закопроєкті про мобілізацію, який готується до голосування у другому читанні, не передбачено відстрочки від військової служби для чоловіків, які отримують другу освіту у виші.

Відповідні зміни містяться у проєкті Закону України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

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Винятки з правил для здобувачів другої вищої освіти 

В нині чинному законі зазначено: всі студенти, які вчаться у вищих навчальних закладах на стаціонарі, мають право на відстрочку. Якщо парламентарі ухвалять нову редакцію документа, тимчасову відстрочку від мобілізації матимуть тільки чоловіки, котрі здобувають першу вищу освіту. 

Але у закопроєкті прописані деякі винятки з правил. Наприклад, якщо українець має диплом бакалавра і хоче вступити на магістратуру за цією ж спеціальністю, то для нього передбачена відстрочка. Оскільки таке навчання буде розцінюватися як продовження першої вищої освіти.

Як і раніше, відстрочку від мобілізації матимуть здобувачі професійно-технічної, фахової передвищої освіти, а також асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами освіти.

Нагадаємо, 29 березня у Хмельницькій області на працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки напала група місцевих мешканок.

Також ми повідомляли, що на Львівщині оновили перелік підприємств, які можуть бронювати співробітників.

закон
студенти
військовий призов
мобілізація
відстрочка

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