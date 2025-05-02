Анулювання бронювання - фінансова причина

Працівник на підприємстві. Фото: "Чортків.Сity"

Бронювання військовозобов’язаного громадянина залежить від рівня його зарплати на стратегічно важливому підприємстві. Якщо зарплата в певний момент буде меншою 20 тисяч гривень на місяць, це може стати підставою для анулювання броні.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Умови для бронювання

Працівники стратегічно важливих для української економіки підприємств мають право на бронювання від мобілізації.

Для цього потрібно дотриматися кількох важливих умов, зокрема, розміру зарплати 20 тисяч гривень.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, що буде з його бронюванням, якщо у один із місяців його заробітна плата буде меншою цього визначеного законодавством порогу.

Чи може бронь бути анульована

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що означає це показник у 20 тисяч гривень.

"20 000 грн для підприємства — це середня зарплата для отримання статусу критично важливого підприємства. 20 000 грн для працівника — це мінімальна нарахована зарплата для оформлення бронювання", — зазначив юрист.

Також Айвазян пояснив, чи впливає на бронювання тимчасове зниження зарплати працівника нижче 20-тисячної межі.

"Це підстава для анулювання бронювання згідно п. 31 постанови КМУ 76", — запевнив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто отримає бронь від мобілізації у травні 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, яка категорія працівників втратить бронь від мобілізації.