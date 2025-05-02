Аннулирование бронирования - финансовая причина

Работник на предприятии. Фото: "Чортків.Сіту"

Бронирование военнообязанного гражданина зависит от уровня его зарплаты на стратегически важном предприятии. Если зарплата в определенный момент будет меньше 20 тысяч гривен в месяц, это может стать основанием для аннулирования брони.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Условия для бронирования

Работники стратегически важных для украинской экономики предприятий имеют право на бронирование от мобилизации.

Для этого нужно соблюсти несколько важных условий, в частности, размер зарплаты 20 тысяч гривен.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, что будет с его бронированием, если в один из месяцев его заработная плата будет меньше этого определенного законодательством порога.

Может ли бронь быть аннулирована

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что означает этот показатель в 20 тысяч гривен.

"20 000 грн для предприятия — это средняя зарплата для получения статуса критически важного предприятия. 20 000 грн для работника — это минимальная начисленная зарплата для оформления бронирования", — отметил юрист.

Также Айвазян объяснил, влияет ли на бронирование временное снижение зарплаты работника ниже 20-тысячного предела.

"Это основание для аннулирования бронирования согласно п. 31 постановления КМУ 76", — заверил адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, кто получит бронь от мобилизации в мае 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, какая категория работников потеряет бронь от мобилизации.