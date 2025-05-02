Аннулирование бронирования - финансовая причина

Аннулирование брони — какая есть финансовая причина
Бронирование военнообязанного гражданина зависит от уровня его зарплаты на стратегически важном предприятии. Если зарплата в определенный момент будет меньше 20 тысяч гривен в месяц, это может стать основанием для аннулирования брони.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Условия для бронирования
Работники стратегически важных для украинской экономики предприятий имеют право на бронирование от мобилизации.
Для этого нужно соблюсти несколько важных условий, в частности, размер зарплаты 20 тысяч гривен.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, что будет с его бронированием, если в один из месяцев его заработная плата будет меньше этого определенного законодательством порога.
Может ли бронь быть аннулирована
Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что означает этот показатель в 20 тысяч гривен.
"20 000 грн для предприятия — это средняя зарплата для получения статуса критически важного предприятия. 20 000 грн для работника — это минимальная начисленная зарплата для оформления бронирования", — отметил юрист.
Также Айвазян объяснил, влияет ли на бронирование временное снижение зарплаты работника ниже 20-тысячного предела.
"Это основание для аннулирования бронирования согласно п. 31 постановления КМУ 76", — заверил адвокат.
Напомним, мы ранее писали о том, кто получит бронь от мобилизации в мае 2025 года.
Добавим, мы сообщали о том, какая категория работников потеряет бронь от мобилизации.
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