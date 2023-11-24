Арахамія сказав, чого не вистачає мобілізації в Україні

Член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія. Фото: скриншот

Член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія висловив занепокоєння відсутністю чітко визначеної стратегії мобілізації в Україні. Він порушив питання необхідності розуміння того, як уряд планує підтримувати військові сили нації і розробити план мобілізації на наступний рік.

Про це Арахамія повідомив в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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План мобілізації в Україні

Арахамія наголосив на нагальності питання про мобілізацію в комітеті Верховної Ради з нацбезпеки та оборони, особливо щодо кількості людей, яких ще належить закликати. Він наголосив на необхідності визначення, чи слід проводити ротацію військовослужбовців, і на проблеми, пов'язані з відсутністю короткострокового плану мобілізації.

Також він висловив своє невдоволення відсутністю конкретного бачення чи плану військового керівництва.

"До військового керівництва кажуть: "Дайте якесь бачення". Бачення немає. Бачення — просто живемо, як жили. А нас це не влаштовує", — каже він.

Також Арахамія стверджує, що Генштаб повинен розробити та подати Раді детальний план ведення війни, включаючи необхідну кількість військовослужбовців та необхідні фінансові ресурси, чого на цей час у країні не існує.

"Інституція каже: я хочу воювати наступного року так, мені потрібно стільки людей, ось стільки людей мені треба відпустити, бо вони вже стільки воюють, що не можуть, і мені потрібно стільки грошей. І такого плану ніхто не має у країні", — уточнив він.

Нагадаємо, що в Україні планується розробити законопроєкт щодо процедури мобілізації та демобілізації, який посилить процес призову військовозобов'язаних. Такі рішення пов'язані з тим, що Україна "провалила мобілізацію" через звільнення військкомів.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський доручив презентувати комплексний план щодо проведення мобілізації в Україні. Його мають представити вже наступного тижня. Водночас секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що найближчим часом військовослужбовці строкової служби будуть демобілізовані. Строковики, у яких закінчився термін служби, можуть залишитися у лавах ЗСУ, продовживши свій контракт.