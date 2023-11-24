Арахамия сказал, чего не хватает мобилизации в Украине

Член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Давид Арахамия. Фото: пресс-служба "Слуги народа"

Член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Давид Арахамия выразил озабоченность отсутствием четко определенной стратегии мобилизации в Украине. Он поднял вопрос о необходимости понимания того, как правительство планирует поддерживать военные силы нации и разработать план мобилизации на предстоящий год.

Об этом Арахамия сообщил в интервью Натальи Мосейчук.

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План мобилизации в Украине

Арахамия подчеркнул насущность вопроса о мобилизации в комитете Верховной Рады по нацбезопасности и обороне, особенно касательно количества людей, которых еще предстоит призвать. Он указал на необходимость определения, следует ли проводить ротацию военнослужащих, и на проблемы, связанные с отсутствием краткосрочного плана мобилизации.

Также он выразил свое недовольство отсутствием конкретного видения или плана от военного руководства.

"К военному руководству говорят: "Дайте какое-нибудь видение". Видения нет. Видение — просто живем, как жили. А нас это не устраивает", — говорит он.

Также Арахамия утверждает, что Генштаб должен разработать и представить Совету детализированный план ведения войны, включая необходимое количество военнослужащих и требуемые финансовые ресурсы, чего на данный момент в стране не существует.

"Институция говорит: я хочу воевать на следующий год так, мне нужно столько людей, вот столько людей мне нужно отпустить, потому что они уже столько воюют, что не могут, и мне нужно столько денег. И такого плана никто не имеет в стране", — уточнил он.

Напомним, что в Украине планируется разработать законопроект по процедуре мобилизации и демобилизации, который усилит процесс призыва военнообязанных. Такие решения связаны с тем, что Украина "провалила мобилизацию" из-за увольнения военкомов.