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Нардеп-военный Костенко заявил о "провале мобилизации" и назвал причину

24 ноября 2023 20:22
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Нардеп-военный Костенко заявил о "провале мобилизации" и назвал причину
Нардеп от партии "Голос" Роман Костенко. Источник: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Украине планируется разработать законопроект по процедуре мобилизации и демобилизации, который усилит процесс призыва военнообязанных. Такие решения связаны с тем, что Украина "провалила мобилизацию" из-за увольнения военкомов.

Об этом сообщил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью NV.

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Как дальше будет проходить мобилизация

Накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что до конца года Верховная Рада с участием Минобороны Украины и Генштаба ВСУ намерена разработать комплексный документ по процедуре мобилизации и демобилизации. Однако нардеп отметил, что это не документ, а законопроект, который сейчас готовит рабочая группа.

"Я видел черновик этого документа: там нормы, о которых мы давно говорили, которые были в средствах массовой информации. Отдельно что-то говорил мой коллега Федор Вениславский, что-то говорила Марьяна Безуглая, что-то говорил Давид Арахамия, что-то говорил Генеральный штаб, Министерство обороны — сейчас пытаются комплексно подойти, чтобы решать некоторые вопросы мобилизации", — подчеркнул Костенко.

Нардеп добавляет: проблема с мобилизацией в Украине стоит так же остро, как и вопрос нехватки снарядов.

"После того, как были изменены военкомы, у нас последовал провал мобилизации. Это ситуация, на которую нужно быстро влиять. Потому что если мы не повлияем и ничего не изменим, у нас будут очень большие проблемы. Сейчас, пожалуй, проблемы с мобилизацией больше, чем проблемы со снарядами. Поэтому сейчас на это нужно влиять или что-то делать. Это одна история", — добавил Костенко.

Напомним, что ранее нардеп Марьяна Безуглая выдвинула неоднозначное предложение, заявив, что "в каждой семье кто-то должен воевать". Также мобилизацию в Украине прокомментировала экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, "время популярных решений по мобилизации вышло".

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