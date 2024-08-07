Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Аспірантура на контракті — чи мають на неї право призовники arrow

Аспірантура на контракті — чи мають на неї право призовники

7 серпня 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Навчання в аспірантурі - зміни у законі - відстрочка для аспірантів
Аспіранти на занятті. Фото: Луцький національний технічний університет
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Міністерство освіти призупинило прийом на контрактну форму навчання в аспірантурі військовозобов’язаних громадян України. Але ті чоловіки, яким ще не виповнилося 25 років, можуть спробувати вступити до аспірантури у такому форматі.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Вплив війни на аспірантуру

Міністерство освіти України своїм наказом №910 від 24.06.2024 "Про деякі особливості набуття та поновлення статусу здобувача вищої освіти у 2024 році" обмежило навчання в аспірантурі.

Тимчасово, до 1 січня 2025 року, було призупинено приймання документів на навчання в аспірантурі (на контрактній основі) військовозобов’язаних громадян.

Чи можна вступати на контракт чоловікам віком до 25 років

Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, зазначив, що такий наказ Міносвіти є незаконним.

Тому громадянин, який не є військовозобов’язаним, а лише призовником — віком до 25 років, може спробувати вступити до аспірантури на таких умовах.

"Якщо відмовлять — прийдеться оскаржувати дії ВНЗ у судовому порядку", — підкреслив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали, як аспірантам оформити відстрочку.

Ми також писали, коли українські учителі не мають права на відстрочку від мобілізації під час воєнного стану.

суд мобілізація військовозобов'язані Аспірант Міносвіти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

06:30 В Україні нестабільні ціни на ячмінь — скільки коштує 1 тонна зерна у серпні

06:30 Аспірантура на контракті — чи мають на неї право призовники

06:10 Мінімальні пенсії у 2024 році — які виплати мають отримувати українці

06:07 Пені Пріцкер, що опікувалась Україною та її вступом до ЄС покидає посаду — хто її замінить

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

06:01 Ощадбанк стягує із закритих рахунків клієнтів із ТОТ по 100 грн комісії

05:31 Літо спливає — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні

05:20 Громадянської війни не оминути — Ілон Маск про антимігрантські заворушення у Великобританії

04:50 Експерти пояснили, за яких умов в Україні повернуть погодинні відключення світла

04:37 На пляжі знайшли кокаїну на $1 мільйон — ураган попрацював "драг-дилером"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

06:30 В Україні нестабільні ціни на ячмінь — скільки коштує 1 тонна зерна у серпні

06:30 Аспірантура на контракті — чи мають на неї право призовники

06:10 Мінімальні пенсії у 2024 році — які виплати мають отримувати українці

06:07 Пені Пріцкер, що опікувалась Україною та її вступом до ЄС покидає посаду — хто її замінить

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

06:01 Ощадбанк стягує із закритих рахунків клієнтів із ТОТ по 100 грн комісії

05:31 Літо спливає — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні

05:20 Громадянської війни не оминути — Ілон Маск про антимігрантські заворушення у Великобританії

04:50 Експерти пояснили, за яких умов в Україні повернуть погодинні відключення світла

04:37 На пляжі знайшли кокаїну на $1 мільйон — ураган попрацював "драг-дилером"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

05:06 Дешевше вже не буде — як в Україні зміниться курс долара до кінця літа та що на нього впливає

3 серпня 2024
Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

Text

17:50 Підготовка зустрічі Зеленського з Путіним та прорив ЗСУ до Курська — ефір Вечір.LIVE

Text

14:13 Нардеп розкрив деталі масштабних корупційних схем під час публічних закупівель

Text

13:21 Нардепка запропонувала мобілізувати поліцейських на пенсії після 40 років

Text

13:00 Хто готує зустріч Зеленського та Путіна і кому дозволять виїжджати за кордон — ефір День.LIVE

Text

12:32 Нардепка відповіла, за яких умов Рада розгляне законопроєкт, який забороняє мобілізацію до 25 років

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

08:47 Речник Херсонської ОВА пояснив, чому люди не їдуть з тимчасово окупованої території

Text

08:00 Вибухи у Києві та нова заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Text

06:39 Нардеп заявив, що близько 40% економіки України зараз у "тіні"

Text

05:39 Жданов розповів, які "підйомні", грошове забезпечення та бонуси отримують російські військові

5 серпня 2024
Text

18:39 Академмістечко завалили купами сміття після знесення МАФів — що про це думають кияни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі