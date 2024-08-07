Навчання в аспірантурі - зміни у законі - відстрочка для аспірантів

Аспірантура на контракті — чи мають на неї право призовники
Міністерство освіти призупинило прийом на контрактну форму навчання в аспірантурі військовозобов’язаних громадян України. Але ті чоловіки, яким ще не виповнилося 25 років, можуть спробувати вступити до аспірантури у такому форматі.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Вплив війни на аспірантуру
Міністерство освіти України своїм наказом №910 від 24.06.2024 "Про деякі особливості набуття та поновлення статусу здобувача вищої освіти у 2024 році" обмежило навчання в аспірантурі.
Тимчасово, до 1 січня 2025 року, було призупинено приймання документів на навчання в аспірантурі (на контрактній основі) військовозобов’язаних громадян.
Чи можна вступати на контракт чоловікам віком до 25 років
Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, зазначив, що такий наказ Міносвіти є незаконним.
Тому громадянин, який не є військовозобов’язаним, а лише призовником — віком до 25 років, може спробувати вступити до аспірантури на таких умовах.
"Якщо відмовлять — прийдеться оскаржувати дії ВНЗ у судовому порядку", — підкреслив адвокат.
Нагадаємо, ми раніше писали, як аспірантам оформити відстрочку.
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