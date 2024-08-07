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Аспирантура на контракте — имеют ли на нее право призывники

7 августа 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Обучение в аспирантуре – изменения в законе – отсрочка для аспирантов
Аспиранты на занятии. Фото: Луцкий национальный технический университет
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Министерство образования приостановило прием на контрактную форму обучения в аспирантуре военнообязанных граждан Украины. Но мужчины, которым еще не исполнилось 25 лет, могут попытаться поступить в аспирантуру в таком формате.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Министерство образования Украины своим приказом №910 от 24.06.2024 "О некоторых особенностях приобретения и обновления статуса соискателя высшего образования в 2024 году" ограничило обучение в аспирантуре.

Временно, до 1 января 2025 года, был приостановлен прием документов на обучение в аспирантуре (на контрактной основе) военнообязанных граждан.

Можно ли поступать на контракт мужчинам в возрасте до 25 лет

Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, отметил, что такой приказ Минобразования является незаконным.

Поэтому гражданин, не военнообязанный, а только призывник — в возрасте до 25 лет, может попытаться поступить в аспирантуру на таких условиях.

"Если откажут — придется обжаловать действия вуза в судебном порядке", — подчеркнул адвокат.

Напомним, мы ранее писали, как аспирантам оформить отсрочку.

Мы также писали, когда украинские учителя не имеют права на отсрочку от мобилизации во время военного положения.

суд мобилизация военнообязанные Аспирант Минобразования

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