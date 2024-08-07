Обучение в аспирантуре – изменения в законе – отсрочка для аспирантов

Аспиранты на занятии. Фото: Луцкий национальный технический университет

Министерство образования приостановило прием на контрактную форму обучения в аспирантуре военнообязанных граждан Украины. Но мужчины, которым еще не исполнилось 25 лет, могут попытаться поступить в аспирантуру в таком формате.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Министерство образования Украины своим приказом №910 от 24.06.2024 "О некоторых особенностях приобретения и обновления статуса соискателя высшего образования в 2024 году" ограничило обучение в аспирантуре.

Временно, до 1 января 2025 года, был приостановлен прием документов на обучение в аспирантуре (на контрактной основе) военнообязанных граждан.

Можно ли поступать на контракт мужчинам в возрасте до 25 лет

Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, отметил, что такой приказ Минобразования является незаконным.

Поэтому гражданин, не военнообязанный, а только призывник — в возрасте до 25 лет, может попытаться поступить в аспирантуру на таких условиях.

"Если откажут — придется обжаловать действия вуза в судебном порядке", — подчеркнул адвокат.

Напомним, мы ранее писали, как аспирантам оформить отсрочку.

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