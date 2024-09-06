Отсрочка для аспирантов - отсрочка студенту иностранного вуза - оформление отсрочки из-за границы

Украинские аспиранты. Фото: ЛНТУ

Украинские аспиранты имеют право на отсрочку от мобилизации в условиях военного положения. А вот у украинских граждан, которые учатся в аспирантурах зарубежных высших учебных заведений, главной проблемой является справка от ЕГЭБО.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.

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В Украине идет процесс всеобщей мобилизации, под которую подпадают все военнообязанные граждане нашей страны.

Отсрочку от мобилизации могут получить украинские студенты — в частности, учащиеся в аспирантуре (если они соблюдают принцип последовательности полученного образования).

Главная проблема аспирантов зарубежных вузов

Но есть украинские аспиранты, которые учатся в зарубежных вузах. Сергей Богун объяснил такому гражданину, в чем главная проблема в получении отсрочки.

"Для оформления отсрочки Вам необходима справка по ЕГЭБО. Если ее предоставят — Вы имеете право на отсрочку", — подчеркнул юрист.