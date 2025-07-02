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Главная Мобилизация Автоматическое бронирование — необходимые условия

Автоматическое бронирование — необходимые условия

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 20:00
Бронирование от мобилизации - условия для автоматического бронирования
Военнообязанный гражданин в ТЦК. Фото: УНИАН

Для того чтобы военнообязанного гражданина автоматически перевели в специальный воинский учет на бронирование, он должен соответствовать нескольким важным критериям. В частности, гражданин не должен находиться в розыске ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Бронирование от мобилизации

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после введения военного положения на всей территории страны.

Граждане, которые работают на стратегически важных для украинской экономики предприятиях, имеют право на бронирование от мобилизации.

Адвокат Юрий Айвазян пояснил, что процесс бронирования, то есть перевод военнообязанного на специальный воинский учет на срок действия отсрочки, длится 72 часа с момента формирования списка забронированных средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Условия для автоматического бронирования

Этот процесс, отметил Айвазян, может быть автоматическим.

Но для этого нужно, чтобы гражданин, которого внесли в списки для бронирования, соответствовал нескольким критериям.

Во-первых, он должен состоять на воинском учете и работать на соответствующем предприятии.

Во-вторых, у него должны быть уточнены все персональные данные согласно действующему законодательству.

В-третьих, такой гражданин не должен находиться в розыске ТЦК.

Напомним, мы ранее писали о том, кого из украинцев можно будет забронировать в июле 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, имеют ли право забронированные граждане выезжать за границу в отпуск.

бронирование ТЦК и СП военнообязанные розыск данные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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