Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Автоматическое продление бронирования — как оно работает arrow

Автоматическое продление бронирования — как оно работает

2 августа 2024 23:06
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Продолжение брони – автоматическое бронирование – сроки продления брони
Оформление бронирования. Фото: Facebook Одесского областного ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанные граждане Украины, оформившие бронирование от мобилизации как работники критически важных для украинской экономики предприятий, получат автоматическое продление брони. Это будет происходить по истечении предыдущего срока, на тот же срок, что и предыдущая броня.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Кто имеет право на бронирование от мобилизации

В Украине идет процесс общей мобилизации военнообязанных граждан Украины, пригодных к военной службе.

Впрочем, часть этих граждан имеет право на бронирование от призыва как работники предприятий, признанных критически важными для функционирования украинской экономики.

Как продлевается бронирование

Бронирование для большинства категорий не является бессрочным, но по истечении срока оно может быть автоматически продлено.

"Броня будет продлена на три месяца после ее окончания", — объяснил Юрий Айвазян гражданину Украины, работающему в "Укрзалізниці" машинистом электровоза.

Раньше мы писали, как украинцам оформить отсрочку, не посещая ТЦК.

Напомним, мы информировали, где получить документы о погибших родственниках для оформления отсрочки.

Также мы сообщали, может ли получить отсрочку мужчина, недавно перенесший хирургическую операцию и нуждающийся в реабилитации.

военный учет мобилизация бронирование отсрочка военнообязанные

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:20 Украинка Бех-Романчук прошла в финал Олимпийских игр в тройном прыжке

23:14 Полиция обвинила Киевтеплоэнерго в махинациях с ценами на оборудование для ТЭЦ — реакция КГГА

23:06 Автоматическое продление бронирования — как оно работает

23:05 НБУ утвердил новый курс доллара — как изменились цены перед выходными

22:58 Погода не для прогулок — синоптики предупредили области, где будут сильные ливни на выходных

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

22:45 В Украине снизились цены на топливо — какой будет стоимость бензина завтра

22:35 Буданов заявил, что Крымский мост может быть разрушен в ближайшее время

22:27 Президент Федерации дзюдо Украины назвал Олимпиаду-2024 провальной и созывает тренерский совет

22:15 Украине удалось вернуть из оккупации 23 ребенка

Эксклюзив

22:05 В ГНСУ назвали причины, приводящие к гибели мужчин на Тисе

23:20 Украинка Бех-Романчук прошла в финал Олимпийских игр в тройном прыжке

23:14 Полиция обвинила Киевтеплоэнерго в махинациях с ценами на оборудование для ТЭЦ — реакция КГГА

23:06 Автоматическое продление бронирования — как оно работает

23:05 НБУ утвердил новый курс доллара — как изменились цены перед выходными

22:58 Погода не для прогулок — синоптики предупредили области, где будут сильные ливни на выходных

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

22:45 В Украине снизились цены на топливо — какой будет стоимость бензина завтра

22:35 Буданов заявил, что Крымский мост может быть разрушен в ближайшее время

22:27 Президент Федерации дзюдо Украины назвал Олимпиаду-2024 провальной и созывает тренерский совет

22:15 Украине удалось вернуть из оккупации 23 ребенка

Эксклюзив

22:05 В ГНСУ назвали причины, приводящие к гибели мужчин на Тисе

18:49 Провели лето взглядом — как отдыхают люди в Одессе

1 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

30 июля 2024

19:19 Без Пушкинской, бульвара Жванецкого и площади Толбухина — мнения одесситов о нововведениях

18:37 Убийство Ирины Фарион — в Одессе назвали причастных

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в июле

06:30 В Украине значительно выросли цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в июле

05:58 Известная военная рассказала про Часов Яр, который россияне превратили в Бахмут

Text

18:44 Сколько будет продолжаться война — военный обратил внимание на нюанс, как манипулируют украинцами

Text

18:09 Массовые увольнения в правительстве и резкое повышение тарифов - эфир Вечер.LIVE

Text

17:51 На Лиманском направлении россияне ищут точку для прорыва — военный поделился деталями

Text

12:56 Новые подробности убийства Фарион и подготовка США к войне — эфир День.LIVE

Text

12:22 Доктор экономических наук Длигач назвал реформы, которые позволят пополнить госбюджет на 1 трлн грн

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

11:13 Генерал-лейтенант Романенко объяснил, что нужно для эффективного использования истребителей F-16

Text

08:00 Переломный момент в войне с F-16 и доклад Сырского о ситуации на фронте — эфир Ранок.LIVE

1 августа 2024
Text

18:03 Военный объяснил, как ВСУ смогут использовать истребители F-16

Text

17:50 Истребители F-16 в Украине и новое наступление России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:33 Военный заявил о необходимости введения большего количества инноваций на фронте

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе