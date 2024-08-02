Продолжение брони – автоматическое бронирование – сроки продления брони

Оформление бронирования. Фото: Facebook Одесского областного ТЦК

Военнообязанные граждане Украины, оформившие бронирование от мобилизации как работники критически важных для украинской экономики предприятий, получат автоматическое продление брони. Это будет происходить по истечении предыдущего срока, на тот же срок, что и предыдущая броня.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Кто имеет право на бронирование от мобилизации

В Украине идет процесс общей мобилизации военнообязанных граждан Украины, пригодных к военной службе.

Впрочем, часть этих граждан имеет право на бронирование от призыва как работники предприятий, признанных критически важными для функционирования украинской экономики.

Как продлевается бронирование

Бронирование для большинства категорий не является бессрочным, но по истечении срока оно может быть автоматически продлено.

"Броня будет продлена на три месяца после ее окончания", — объяснил Юрий Айвазян гражданину Украины, работающему в "Укрзалізниці" машинистом электровоза.

Раньше мы писали, как украинцам оформить отсрочку, не посещая ТЦК.

Напомним, мы информировали, где получить документы о погибших родственниках для оформления отсрочки.

Также мы сообщали, может ли получить отсрочку мужчина, недавно перенесший хирургическую операцию и нуждающийся в реабилитации.