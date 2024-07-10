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Відстрочка від служби в ЗСУ — чи мобілізують чоловіка, який переніс операцію

10 липня 2024 08:33
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Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка від мобілізації 2024 — чи отримає чоловік після хірургічної операції
Чоловіку проводять хірургічну операцію. Фото: google.com
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Повномасштабна війна в Україні продовжується. Багато військовозобов'язаних чоловіків мобілізуються, щоб захищати свою країну від окупанта. Водночас відповідно до українського законодавства, є категорії громадян, які за певних обставин можуть отримати відстрочку від призову. Зокрема через стан свого здоров'я. 

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Чи може отримати відстрочку чоловік, який нещодавно переніс хірургічну операцію та потребує реабілітації, розповідаємо далі у нашому матеріалі. 

Так, варто зауважити, що перелік підстав, які надають військовозобов'язаним особам право на відстрочку міститься у ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

З урахуванням нещодавніх змін право на відстрочку дають:

  • тяжкі деформації опорно-рухового апарату;
  • інфекційні захворювання (гепатит, ВІЛ);
  • психічні розлади (синдром Дауна, шизофренія);
  • відновлення після операції;
  • встановлення ендопротезів після операції.

Таким чином, військовозобов'язані чоловіки, які знаходяться в періоді відновлення після хірургічної операції, мають право на відстрочку від мобілізації.

 

Відстрочка від мобілізації 2024 — чи отримає чоловік після хірургічної операції
Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: УНІАН

Варто зауважити, щоб підтвердити своє законне право, необхідно надати ТЦК та СП усі необхідні документи, зокрема медичний висновок, який підтверджує необхідність реабілітації.

Військово-лікарська комісія може визнати чоловіка тимчасово непридатним до військової служби, враховуючи термін після операції та рекомендації лікарів щодо необхідності реабілітації.

В особливий період відстрочку за станом здоров'я надають на строк до 2 місяців, з можливістю продовження. Максимальна тривалість відстрочки становить до 6 місяців. Після закінчення цього терміну військовозобов'язані знову проходять медичну комісію для визначення придатності до служби.

Раніше ми повідомляли, коли можуть мобілізувати чоловіків, які мають ампутовані пальці на руках або ногах. 

Нагадаємо, ми писали, чи може військовозобов'язана особа отримати відстрочку через зламану кінцівку. 

Також ми інформували, як підтвердити право на відстрочку особам з інвалідністю.

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