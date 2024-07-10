Відстрочка від мобілізації 2024 — чи отримає чоловік після хірургічної операції

Чоловіку проводять хірургічну операцію. Фото: google.com

Повномасштабна війна в Україні продовжується. Багато військовозобов'язаних чоловіків мобілізуються, щоб захищати свою країну від окупанта. Водночас відповідно до українського законодавства, є категорії громадян, які за певних обставин можуть отримати відстрочку від призову. Зокрема через стан свого здоров'я.

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Чи може отримати відстрочку чоловік, який нещодавно переніс хірургічну операцію та потребує реабілітації, розповідаємо далі у нашому матеріалі.

Так, варто зауважити, що перелік підстав, які надають військовозобов'язаним особам право на відстрочку міститься у ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

З урахуванням нещодавніх змін право на відстрочку дають:

тяжкі деформації опорно-рухового апарату;

інфекційні захворювання (гепатит, ВІЛ);

психічні розлади (синдром Дауна, шизофренія);

відновлення після операції;

встановлення ендопротезів після операції.

Таким чином, військовозобов'язані чоловіки, які знаходяться в періоді відновлення після хірургічної операції, мають право на відстрочку від мобілізації.

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: УНІАН

Варто зауважити, щоб підтвердити своє законне право, необхідно надати ТЦК та СП усі необхідні документи, зокрема медичний висновок, який підтверджує необхідність реабілітації.

Військово-лікарська комісія може визнати чоловіка тимчасово непридатним до військової служби, враховуючи термін після операції та рекомендації лікарів щодо необхідності реабілітації.

В особливий період відстрочку за станом здоров'я надають на строк до 2 місяців, з можливістю продовження. Максимальна тривалість відстрочки становить до 6 місяців. Після закінчення цього терміну військовозобов'язані знову проходять медичну комісію для визначення придатності до служби.

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