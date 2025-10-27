Відео
Україна
Дата публікації: 27 жовтня 2025 20:00
Оновлено: 18:17
Нові зміни в продовженні відстрочки від мобілізації листопад 2025
Студенти в аудиторії. Фото: "Львівська політехніка"

Ціла низка військовозобов’язаних громадян має право на автоматичне продовження відстрочки від мобілізації. Це, зокрема, стосується студентів, колишніх полонених і багатодітних батьків.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Відстрочка для батьків

В Україні продовжується загальна мобілізація, оголошена після запровадження на усій території України воєнного стану.

Частина військовозобов’язаних громадян мають право на оформлення відстрочки від мобілізації.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, коли відстрочка від мобілізації у листопаді продовжуватиметься автоматично.

Це мають право наступні категорії:

  • батьки трьох і більше дітей до 18 років;
  • батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
  • батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
  • ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;
  • ті, хто доглядає за батьком або матір’ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини);
  • жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську.

Хто ще отримує автоматичне продовження відстрочки

Крім того, підкреслив Айвазян, існує ще кілька ситуацій із відстрочками, коли вони продовжуються автоматично.

Це можливо у ситуації, коли відстрочку оформлювали люди з інвалідністю чи тимчасово непридатні громадяни.

Також автоматично продовжують відстрочку для тих, хто служив у армії і потрапив у полон, а також студентам, учителям і викладачам.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли саме потрібно подавати заяву на продовження відстрочки від мобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, чи продовжать автоматично відстрочку родичу загиблого військовослужбовця.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
