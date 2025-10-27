Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Автоматическое продление отсрочки — изменения в ноябре

Автоматическое продление отсрочки — изменения в ноябре

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 20:00
обновлено: 18:17
Новые изменения в продлении отсрочки от мобилизации ноябрь 2025 года
Студенты в аудитории. Фото: "Львівська політехніка"

Целый ряд военнообязанных граждан имеет право на автоматическое продление отсрочки от мобилизации. Это, в частности, касается студентов, бывших пленных и многодетных родителей.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Отсрочка для родителей

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, объявленная после введения на всей территории Украины военного положения.

Часть военнообязанных граждан имеют право на оформление отсрочки от мобилизации.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, когда отсрочка от мобилизации в ноябре будет продолжаться автоматически.

Это имеют право следующие категории:

  • родители трех и более детей до 18 лет;
  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены);
  • женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии.

Кто еще получает автоматическое продление отсрочки

Кроме того, подчеркнул Айвазян, существует еще несколько ситуаций с отсрочками, когда они продолжаются автоматически.

Это возможно в ситуации, когда отсрочку оформляли люди с инвалидностью или временно непригодные граждане.

Также автоматически продлевают отсрочку для тех, кто служил в армии и попал в плен, а также студентам, учителям и преподавателям.

Напомним, мы ранее писали о том, когда именно нужно подавать заявление на продление отсрочки от мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, продлят ли автоматически отсрочку родственнику погибшего военнослужащего.

студенты пленные мобилизация отсрочка родители
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации