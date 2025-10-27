Новые изменения в продлении отсрочки от мобилизации ноябрь 2025 года

Студенты в аудитории. Фото: "Львівська політехніка"

Целый ряд военнообязанных граждан имеет право на автоматическое продление отсрочки от мобилизации. Это, в частности, касается студентов, бывших пленных и многодетных родителей.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Отсрочка для родителей

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, объявленная после введения на всей территории Украины военного положения.

Часть военнообязанных граждан имеют право на оформление отсрочки от мобилизации.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, когда отсрочка от мобилизации в ноябре будет продолжаться автоматически.

Это имеют право следующие категории:

родители трех и более детей до 18 лет;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы;

те, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены);

женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии.

Кто еще получает автоматическое продление отсрочки

Кроме того, подчеркнул Айвазян, существует еще несколько ситуаций с отсрочками, когда они продолжаются автоматически.

Это возможно в ситуации, когда отсрочку оформляли люди с инвалидностью или временно непригодные граждане.

Также автоматически продлевают отсрочку для тех, кто служил в армии и попал в плен, а также студентам, учителям и преподавателям.

