Бронирование автоперевозчиков в Украине — к чему готовиться водителям

Бронь для автоперевозчиков в Украине. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за войны, которую начала страна-оккупант россия. Во время этого периода военнообязанные украинцы призывают на военную службу. В то же время есть категории граждан, имеющих право на отсрочку через бронь. В частности, это касается некоторых перевозчиков.

Что за правила бронирования работников, занимающихся перевозками, действуют в Украине и есть ли нюансы, рассказал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач. Пишет Auto24.

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Так, по его словам, забронировать работников имеют право только предприятия, признанные критически важными.

Чтобы получить статус критически важного, предприятия необходимо соответствовать по меньшей мере трем критериям из семи. Для получения статуса критически важной компании транспортный оператор должен иметь:

отсутствие задолженности по уплате ЕСВ;

размер средней заработной платы не менее средней в регионе в соответствии с данными Госстата;

лицензию и разрешительные документы для перевозки, для грузовых — выполнять перевозки для ВСУ или доставлять гуманитарные грузы (этому тоже должно быть подтверждение).

Сам механизм работает следующим образом:

Предприятие получает статус критически важного. Предоставляет перечень военнообязанных министерству. Министерство направляет данные Генштаба. Генштаб представляет согласованные списки в Минэкономики. Минэкономики принимает решение о бронировании и информирует министерство и Генштаб, который доводит это решение до сведения ТЦК. Предприятие выдает военнообязанному выписку из решения Минэкономики о бронировании.

При этом Деркач подчеркнул, что есть несколько нюансов, которые следует учитывать. Первое — бронированию подлежат лишь 50% сотрудников от количества военнообязанных. Конечно, это могут быть как водители, так и другие специалисты предприятия.

Второе — дефицитные военно-учетные специальности работников не могут быть забронированы. И третье — бронирование работников имеет календарные сроки — полгода.

Ранее мы писали, что в Украине новый порядок бронирования от мобилизации на предприятиях.

Напомним, мы сообщали, при каком условии забронированные мужчины смогут выезжать за границу.

Также мы информировали, какие документы необходимы для бронирования работника.