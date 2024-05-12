Какие профессии пользуются спросом на войне и кто нужен в полку "Азов"

Военнослужащие полка "Азов". Фото иллюстративное: Facebook/АЗОВ

В "Азове" открыта вакансия "менеджер по коммуникациям". Нужен человек, работавший в PR-отрасли не менее двух лет и свободно говорящий на английском языке.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 10 мая.

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Обязанности менеджера по коммуникациям в бригаде "Азов"

Менеджер по коммуникациям готовит сообщения для СМИ и отвечает на запросы журналистов, в частности, договаривается об интервью с бойцами "Азова".

Полный список обязанностей:

разработка и внедрение PR стратегии и соответствующих активностей с учетом стратегии проекта;

развитие продуктивных и доверенных отношений с украинскими СМИ;

анализ и оценка эффективности PR-кампаний;

сотрудничество с маркетинговым отделом и адаптация контент-плана для медиа и соцсетей;

написание и размещение статей, пресс-релизов, новостей, интервью и официальных сообщений в СМИ;

мониторинг медиа и среды на существующие риски;

работа с локальными и иностранными журналистами;

прямое сотрудничество с отделом медиа;

сотрудничество с украинскими и международными представителями госсекторов.

Вакансия менеджера по коммуникациям в бригаде "Азов" на сайте Work.ua. Фото: скриншот

Чтобы работать на этой должности, нужно призваться на военную службу. Можно в рамках мобилизации или службы по контракту. Место работы менеджера по коммуникациям — на полигоне, в пункте постоянной дислокации части, а также в полевых условиях. Размер денежного довольствия — до 28 тысяч грн.

Какие еще работники нужны "Азову"

Ранее бригада спецназначения "Азов" открыла вакансию на должность "связист". Кандидат должен иметь профильное образование, знать все виды военной связи и понимать основы электромеханики. Также азовцы ищут в свои батальоны и другие подразделения моториста.