Какие профессии пользуются спросом на войне и кто нужен в полку "Азов"

Азов приглашает на службу пиарщика — детали вакансии
В "Азове" открыта вакансия "менеджер по коммуникациям". Нужен человек, работавший в PR-отрасли не менее двух лет и свободно говорящий на английском языке.
Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 10 мая.
Обязанности менеджера по коммуникациям в бригаде "Азов"
Менеджер по коммуникациям готовит сообщения для СМИ и отвечает на запросы журналистов, в частности, договаривается об интервью с бойцами "Азова".
Полный список обязанностей:
- разработка и внедрение PR стратегии и соответствующих активностей с учетом стратегии проекта;
- развитие продуктивных и доверенных отношений с украинскими СМИ;
- анализ и оценка эффективности PR-кампаний;
- сотрудничество с маркетинговым отделом и адаптация контент-плана для медиа и соцсетей;
- написание и размещение статей, пресс-релизов, новостей, интервью и официальных сообщений в СМИ;
- мониторинг медиа и среды на существующие риски;
- работа с локальными и иностранными журналистами;
- прямое сотрудничество с отделом медиа;
- сотрудничество с украинскими и международными представителями госсекторов.
Чтобы работать на этой должности, нужно призваться на военную службу. Можно в рамках мобилизации или службы по контракту. Место работы менеджера по коммуникациям — на полигоне, в пункте постоянной дислокации части, а также в полевых условиях. Размер денежного довольствия — до 28 тысяч грн.
Какие еще работники нужны "Азову"
Ранее бригада спецназначения "Азов" открыла вакансию на должность "связист". Кандидат должен иметь профильное образование, знать все виды военной связи и понимать основы электромеханики. Также азовцы ищут в свои батальоны и другие подразделения моториста.
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