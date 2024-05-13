Які професії мають попит на війні та хто потрібен в полку "Азов"

Кухар розкладає їжу у тарілки . Фото ілюстративне: rbc.ua

Полк "Азов" шукає повара з досвідом роботи. У кандидата на посаду має бути профільна освіта і санітарна книжка.

Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у п'ятницю, 10 травня.

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Обов'язки військового кухаря у бригаді "Азов"

Військовий кухар "Азову" повинен знати технології приготування страв, а також правила зберігання сирих продуктів і напівфабрикатів.

Список обов'язків:

приготування страв та кулінарних виробів для військовослужбовців;

здійснення допоміжної роботи з виготовлення страв та кулінарних виробів;

проведення процесів первинної кулінарної обробки сировини;

порціонування (комплектування), роздача страв масового попиту для великої кількості особового складу;

дотримання стандартів приготування страв, правил гігієни та норм охорони праці.

Вакансія кухаря в бригаді "Азов" на сайті Work.ua. Фото: скриншот

Чоловіку, який успішно пройде відбір на посаду кухаря, пропонують офіційно мобілізуватись (до кінця воєнного стану) або ж укласти контракт. Розмір грошого забезпечення — від 25 тис. до 125 тис. грн/міс. За службу у зоні бойових дій передбачена доплата 3 300 грн/день.

Які ще працівники потрібні "Азову"

Раніше бригада спецпризначення "Азов" відкрила вакансію на посаду "зв'язківець". Кандидат повинен мати профільну освіту, знати всі види військового зв'язку та розуміти основи електромеханіки. Також азовці шукають менеджера з комунікацій. Потрібна людина, яка працювала у PR-галузі не менше двох років і вільно говорить англійською мовою.