Какие профессии пользуются спросом на войне и кто нужен в полку "Азов"

Азовцы разыскивают кулинарного мастера — достойные условия труда
Полк "Азов" ищет повара с опытом работы. У кандидата на должность должны быть профильное образование и санитарная книжка.
Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 10 мая.
Обязанности военного повара в бригаде "Азов"
Военный повар "Азова" должен разбираться в технологиях приготовления блюд, а также знать правила хранения сырых продуктов и полуфабрикатов.
Список обязанностей:
- приготовление блюд и кулинарных изделий для военнослужащих;
- осуществление вспомогательной работы по изготовлению блюд и кулинарных изделий;
- проведение процессов первичной кулинарной обработки сырья;
- порционирование (комплектование), раздача блюд массового спроса для большого количества личного состава;
- соблюдение стандартов приготовления блюд, правил гигиены и норм охраны труда.
Мужчине, который успешно пройдет отбор на должность повара, предлагают официально мобилизоваться (до конца военного положения) или заключить контракт. Размер денежного довольствия — от 25 тыс. до 125 тыс. грн/мес. За службу в зоне боевых действий предусмотрена доплата 3 300 грн/день.
Какие еще работники нужны "Азову"
Ранее бригада спецназначения "Азов" открыла вакансию на должность "связист". Кандидат должен иметь профильное образование, знать все виды военной связи и понимать основы электромеханики. Также азовцы ищут менеджера по коммуникациям. Нужен человек, работавший в PR-отрасли не менее двух лет и свободно говорящий на английском языке.
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