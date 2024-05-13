Какие профессии пользуются спросом на войне и кто нужен в полку "Азов"

Повар накладывает еду в тарелки. Фото иллюстративное: rbc.ua

Полк "Азов" ищет повара с опытом работы. У кандидата на должность должны быть профильное образование и санитарная книжка.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 10 мая.

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Обязанности военного повара в бригаде "Азов"

Военный повар "Азова" должен разбираться в технологиях приготовления блюд, а также знать правила хранения сырых продуктов и полуфабрикатов.

Список обязанностей:

приготовление блюд и кулинарных изделий для военнослужащих;

осуществление вспомогательной работы по изготовлению блюд и кулинарных изделий;

проведение процессов первичной кулинарной обработки сырья;

порционирование (комплектование), раздача блюд массового спроса для большого количества личного состава;

соблюдение стандартов приготовления блюд, правил гигиены и норм охраны труда.

Вакансия повара в бригаде "Азов" на сайте Work.ua. Фото: скриншот

Мужчине, который успешно пройдет отбор на должность повара, предлагают официально мобилизоваться (до конца военного положения) или заключить контракт. Размер денежного довольствия — от 25 тыс. до 125 тыс. грн/мес. За службу в зоне боевых действий предусмотрена доплата 3 300 грн/день.

Какие еще работники нужны "Азову"

Ранее бригада спецназначения "Азов" открыла вакансию на должность "связист". Кандидат должен иметь профильное образование, знать все виды военной связи и понимать основы электромеханики. Также азовцы ищут менеджера по коммуникациям. Нужен человек, работавший в PR-отрасли не менее двух лет и свободно говорящий на английском языке.