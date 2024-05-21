Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Азову нужно психологическое подкрепление — актуальная вакансия с большой зарплатой arrow

Азову нужно психологическое подкрепление — актуальная вакансия с большой зарплатой

21 мая 2024 03:35
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Какие профессии пользуются спросом на войне и кто нужен в полку "Азов"
Военнослужащий полка "Азов". Фото иллюстративное: Facebook/АЗОВ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Полк "Азов" расширяет отдел психологического сопровождения. Бригаде требуется специалист с базовым психологическим образованием, имеющий опыт работы по оказанию психологической помощи. Предпочтение отдают кандидатам с офицерским званием. Денежное довольствие — до 125 000 грн.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 17 мая.

Читайте также:

Обязанности военного психолога в бригаде "Азов"

Азовцы предупреждают: работа психолога предусматривает командировки в зону боевых действий.

Список обязанностей:

  • психодиагностика;
  • психопрофилактическая работа;
  • психологическая подготовка (обучение, психоэдукация, тренинги);
  • проведение психологических консультаций и психокоррекционной работы с военнослужащими;
  • кризисная психологическая помощь;
  • работа с лицами, имеющими признаки боевых психических травм, ОСР, ПТСР;
  • ведение документации и отчетности.
Вакансия психолога в бригаде "Азов"
Вакансия психолога в бригаде "Азов" на сайте Work.ua. Фото: скриншот

Мужчине, который успешно пройдет отбор на должность психолога, предлагают официально мобилизоваться (до конца военного положения) или заключить контракт. Размер денежного довольствия составляет от 25 тыс. до 125 тыс. грн/мес. За выполнение обязанностей в зоне боевых действий предусматривается доплата — 3 300 грн/день.

Какие еще работники нужны "Азову"

Ранее бригада спецназначения "Азов" открыла вакансию на должность "стрелок". Преимуществом будет наличие боевого опыта у кандидата. Также легендарная бригада ищет связистов. Нужны специалисты с профильным образованием или со спецподготовкой.

война
полк "Азов"
мобилизация
вакансии
учасник боевых действий
Рекрутинг
военная подготовка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

07:36 Зачем приходить голышом — эксперты раскритиковали главный тренд Met Gala 2024

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify