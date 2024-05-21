Какие профессии пользуются спросом на войне и кто нужен в полку "Азов"

Военнослужащий полка "Азов". Фото иллюстративное: Facebook/АЗОВ

Полк "Азов" расширяет отдел психологического сопровождения. Бригаде требуется специалист с базовым психологическим образованием, имеющий опыт работы по оказанию психологической помощи. Предпочтение отдают кандидатам с офицерским званием. Денежное довольствие — до 125 000 грн.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 17 мая.

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Азовцы предупреждают: работа психолога предусматривает командировки в зону боевых действий.

Список обязанностей:

психодиагностика;

психопрофилактическая работа;

психологическая подготовка (обучение, психоэдукация, тренинги);

проведение психологических консультаций и психокоррекционной работы с военнослужащими;

кризисная психологическая помощь;

работа с лицами, имеющими признаки боевых психических травм, ОСР, ПТСР;

ведение документации и отчетности.

Вакансия психолога в бригаде "Азов" на сайте Work.ua. Фото: скриншот

Мужчине, который успешно пройдет отбор на должность психолога, предлагают официально мобилизоваться (до конца военного положения) или заключить контракт. Размер денежного довольствия составляет от 25 тыс. до 125 тыс. грн/мес. За выполнение обязанностей в зоне боевых действий предусматривается доплата — 3 300 грн/день.

Какие еще работники нужны "Азову"

Ранее бригада спецназначения "Азов" открыла вакансию на должность "стрелок". Преимуществом будет наличие боевого опыта у кандидата. Также легендарная бригада ищет связистов. Нужны специалисты с профильным образованием или со спецподготовкой.