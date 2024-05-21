Какие профессии пользуются спросом на войне и кто нужен в полку "Азов"

Азову нужно психологическое подкрепление — актуальная вакансия с большой зарплатой
Полк "Азов" расширяет отдел психологического сопровождения. Бригаде требуется специалист с базовым психологическим образованием, имеющий опыт работы по оказанию психологической помощи. Предпочтение отдают кандидатам с офицерским званием. Денежное довольствие — до 125 000 грн.
Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 17 мая.
Обязанности военного психолога в бригаде "Азов"
Азовцы предупреждают: работа психолога предусматривает командировки в зону боевых действий.
Список обязанностей:
- психодиагностика;
- психопрофилактическая работа;
- психологическая подготовка (обучение, психоэдукация, тренинги);
- проведение психологических консультаций и психокоррекционной работы с военнослужащими;
- кризисная психологическая помощь;
- работа с лицами, имеющими признаки боевых психических травм, ОСР, ПТСР;
- ведение документации и отчетности.
Мужчине, который успешно пройдет отбор на должность психолога, предлагают официально мобилизоваться (до конца военного положения) или заключить контракт. Размер денежного довольствия составляет от 25 тыс. до 125 тыс. грн/мес. За выполнение обязанностей в зоне боевых действий предусматривается доплата — 3 300 грн/день.
Какие еще работники нужны "Азову"
Ранее бригада спецназначения "Азов" открыла вакансию на должность "стрелок". Преимуществом будет наличие боевого опыта у кандидата. Также легендарная бригада ищет связистов. Нужны специалисты с профильным образованием или со спецподготовкой.
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