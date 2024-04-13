Работа в "Азов" — какому медику предлагают зарплату до 125 тысяч гривен

"Азову" нужны медики — какого специалиста ищут и сколько будут платить
Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальонах и другие подразделения абдоминального, торакального хирурга. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 12 апреля.
Что входит в обязанности абдоминального, торакального хирурга в "Азове"
Хирург должен:
- оказывать неотложную медицинскую помощь в стабилизационном пункте бригады;
- сопровождать пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, в лечебные учреждения;
- организовывать работу resuscitation team в рамках стабилизационного пункта;
- осуществлять периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;
- периодически дежурить на реанимационном транспорте медицинской роты;
- собирать и обрабатывать санитарные данные.
Какие требования к кандидату на должность
Человек, желающий занять должность хирурга в "Азове", должен иметь высшее образование, опыт работы по специальности и с ургентными пациентами. Специалист должен быть готов к работе по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи, внесению активного вклада в развитие медицинской службы бригады, участию в медицинском планировании, регулярному обучению и повышению квалификации. От кандидата ожидают умения выполнять абдоминальные и торакальные операции в ургентном порядке, соблюдения принципов доказательной медицины и стремления приблизить качественную помощь к раненым.
Условия работы
Азовцы предлагают кандидату:
- официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- денежное обеспечение от 25 до 120 тысяч в зависимости от поставленной задачи и региона работы (за пребывание в зоне боевых действий обещают ежедневную доплату — 3 300 гривен);
- профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.
Какие специалисты нужны в полку "Азов"
Напомним, "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения электромонтера. Также азовцам нужны саперы в инженерно-саперную роту и другие подразделения.
Ранее мы писали о том, что бригада "Азов" ищет добровольцев, готовых пополнить ряды 6-го батальона специального назначения, который создают в составе 12-й бригады.
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