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"Азову" нужны медики — какого специалиста ищут и сколько будут платить

13 апреля 2024 03:25
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Работа в "Азов" — какому медику предлагают зарплату до 125 тысяч гривен
Хирурги помогают раненому. Фото: azov.pro
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальонах и другие подразделения абдоминального, торакального хирурга. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 12 апреля.

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Скриншот вакансии в полку "Азов" на Work.ua

Что входит в обязанности абдоминального, торакального хирурга в "Азове"

Хирург должен:

  • оказывать неотложную медицинскую помощь в стабилизационном пункте бригады;
  • сопровождать пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, в лечебные учреждения;
  • организовывать работу resuscitation team в рамках стабилизационного пункта;
  • осуществлять периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;
  • периодически дежурить на реанимационном транспорте медицинской роты;
  • собирать и обрабатывать санитарные данные.

Какие требования к кандидату на должность

Человек, желающий занять должность хирурга в "Азове", должен иметь высшее образование, опыт работы по специальности и с ургентными пациентами. Специалист должен быть готов к работе по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи, внесению активного вклада в развитие медицинской службы бригады, участию в медицинском планировании, регулярному обучению и повышению квалификации. От кандидата ожидают умения выполнять абдоминальные и торакальные операции в ургентном порядке, соблюдения принципов доказательной медицины и стремления приблизить качественную помощь к раненым.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидату:

  • официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • денежное обеспечение от 25 до 120 тысяч в зависимости от поставленной задачи и региона работы (за пребывание в зоне боевых действий обещают ежедневную доплату — 3 300 гривен);
  • профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения электромонтера. Также азовцам нужны саперы в инженерно-саперную роту и другие подразделения.

Ранее мы писали о том, что бригада "Азов" ищет добровольцев, готовых пополнить ряды 6-го батальона специального назначения, который создают в составе 12-й бригады.

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