Відстрочка від мобілізації в Україні — коли багатодітному батьку можуть відмовити

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

В Україні оформити відстрочку від мобілізації мають право багатодітні батьки, які утримують трьох та більше неповнолітніх дітей. Проте, за певних обставин вони можуть втратити таку можливість.

Читайте також:

Про це розповіла пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП у Facebook.

Хто не отримає відстрочку за наявності трьох дітей

Як зазначили у ТЦК, п. 3 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначає, що мають право на відстрочку від призову на військову службу військовозобов'язані чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

Військовозобов'язані чоловіки у ТЦК та СП. Фото: google.com

Та одразу у тексті статті даного закону зазначено, скористатися цим правом не зможуть чоловіки, у яких наявна заборгованість зі сплати аліментів. Сукупний розмір такої заборгованості має перевищувати суму платежів за три місяці.

Крім цього, відстрочку не зможе оформити батько, який не проживає разом зі своїми дітьми та не виплачує аліментів узагалі. Адже у тексті закону міститься формулювання "на утриманні яких перебувають троє і більше дітей".

"Тобто сам по собі запис у свідоцтві про народження військовозобов'язаного як батька не дає йому права на відстрочку — батько повинен утримувати своїх дітей", — пояснили в Полтавському ТЦК та СП.

Раніше ми повідомляли, хто з військовозобов'язаних чоловіків може отримати відстрочку від мобілізації у вересні.

Нагадаємо, ми писали, як автоматично продовжити відстрочку від призову на військову службу.

Також ми інформували, чи отримають відстрочку аспіранти, які навчаються у закордонному виші.