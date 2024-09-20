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Многодетным родителям отказывают в отсрочке — в ТЦК объяснили, в чем причина

20 сентября 2024 08:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка от мобилизации в Украине — когда многодетному отцу могут отказать
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине оформить отсрочку от мобилизации имеют право многодетные родители, содержащие трех и более несовершеннолетних детей. Однако при определенных обстоятельствах они могут потерять такую возможность.

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Об этом рассказала пресс-служба Полтавского областного ТЦК и СП в Facebook.

Кто не получит отсрочку при наличии троих детей

Как отметили в ТЦК, п. 3 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" описывает, что имеют право на отсрочку от призыва на военную службу военнообязанные мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.

 

Отсрочка от мобилизации в Украине – когда многодетному отцу могут отказать
Военнообязанные мужчины в ТЦК и СП. Фото: google.com

Но сразу в тексте статьи данного закона указано, что воспользоваться этим правом не смогут мужчины, у которых имеется задолженность по уплате алиментов. Совокупный размер такой задолженности не должен превышать сумму платежей за три месяца.

Кроме этого, отсрочку не сможет оформить отец, не проживающий вместе со своими детьми и не выплачивающий вообще алиментов. Ведь в тексте закона содержится формулировка "на содержании которых находятся трое и более детей".

"То есть сама по себе запись в свидетельстве о рождении военнообязанного как отца не дает ему права на отсрочку — отец должен содержать своих детей", — пояснили в Полтавском ТЦК и СП.

Ранее мы сообщали, кто из военнообязанных мужчин может получить отсрочку от мобилизации в сентябре.

Напомним, мы писали, как автоматически продлить отсрочку от призыва на военную службу.

Также мы информировали, получат ли отсрочку аспиранты, обучающиеся в зарубежном вузе.

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