Виїзд з України чоловіків, які виховують дитину з інвалідністю — коли це неможливо

Перевірка чоловіка на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

В Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період право на виїзд за кордон для чоловіків суттєво обмежене. Законодавством передбачені лише певні категорії військовозобов'язаних, які мають право виїхати з України. Зокрема, це стосується батьків, які виховують дитину з інвалідністю.

Проте, й у цьому випадку є обставини, за яких чоловікові можуть відмовити у праві перетинати державний кордон. Деталі розповів юрист Андрій Топчій.

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Так, за словами правознавця, українським законодавством передбачено, що у разі дії надзвичайного або воєнного стану виїхати з України мають право батьки, опікуни, піклувальники, названі батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років. При цьому вони зобов'язані пред'явити відповідні документи, що надають такий дозвіл.

Юрист зауважив, що чоловік може перетнути кордон разом із дитиною з інвалідністю як з матір'ю дитини, так і без неї. За наявності відповідних документів саме цей момент не має значення.

"Відповідно, якщо ви будете виїжджати разом з дитиною, то ви зможете перетнути державний кордон разом з дитиною. Той факт, що з вами буде мати, значення не має", — сказав Топчій.

Водночас він зауважив, якщо громадянин України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, який має відстрочку через виховання дитини з інвалідністю, буде намагатися перетнути кордон самостійно, без дитини, то прикордонники його не випустять.

Самостійно виїхати з України може лише чоловік, чия дитина з інвалідністю перебуває на консульському обліку в посольстві за кордоном.

"Якщо ви перетинаєте кордон без дитини, то це можливо тільки в тому випадку, якщо дитина перебуває на консульському обліку в посольстві за кордоном. Де буде мати дитини в цьому випадку, також не має значення", — пояснив юрист.

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