Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Батька дитини з інвалідністю можуть не випустити з України — юрист пояснив чому arrow

Батька дитини з інвалідністю можуть не випустити з України — юрист пояснив чому

9 квітня 2024 18:20
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Виїзд з України чоловіків, які виховують дитину з інвалідністю — коли це неможливо
Перевірка чоловіка на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період право на виїзд за кордон для чоловіків суттєво обмежене. Законодавством передбачені лише певні категорії військовозобов'язаних, які мають право виїхати з України. Зокрема, це стосується батьків, які виховують дитину з інвалідністю. 

Проте, й у цьому випадку є обставини, за яких чоловікові  можуть відмовити у праві перетинати державний кордон. Деталі розповів юрист Андрій Топчій

Читайте також:

Так, за словами правознавця, українським законодавством передбачено, що у разі дії надзвичайного або воєнного стану виїхати з України мають право батьки, опікуни, піклувальники, названі батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років. При цьому вони зобов'язані пред'явити відповідні документи, що надають такий дозвіл. 

Юрист зауважив, що чоловік може перетнути кордон разом із дитиною з інвалідністю як з матір'ю дитини, так і без неї. За наявності відповідних документів саме цей момент не має значення.   

"Відповідно, якщо ви будете виїжджати разом з дитиною, то ви зможете перетнути державний кордон разом з дитиною. Той факт, що з вами буде мати, значення не має", — сказав Топчій.

Водночас він зауважив, якщо громадянин України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, який має відстрочку через виховання дитини з інвалідністю, буде намагатися перетнути кордон самостійно, без дитини, то прикордонники його не випустять. 

Самостійно виїхати з України може лише чоловік, чия дитина з інвалідністю перебуває на консульському обліку в посольстві за кордоном.

"Якщо ви перетинаєте кордон без дитини, то це можливо тільки в тому випадку, якщо дитина перебуває на консульському обліку в посольстві за кордоном. Де буде мати дитини в цьому випадку, також не має значення", — пояснив юрист.

 

Раніше ми писали, скільки діятиме відстрочка від мобілізації для батька дитини з інвалідністю. 

Нагадаємо, ми повідомляли, чи можуть призвати на військову службу чоловіка, який доглядає сестру з інвалідністю. 

Також ми інформували, хто з військовозобов'язаних може здійснювати супровід осіб з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи за кордон та які для цього потрібні документи. 

війна
кордон
Україна
інвалідність
тато
мобілізація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку