Чи можна отримати відстрочку на підставі інвалідності сестри — відповідь юриста

Військовозобов'язаний підписує контракт із ЗСУ. Фото: armyinform.com.ua

В Україні продовжуються воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої призову до лав ЗСУ підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років. Водночас законодавством передбачено категорії громадян, які мають право на відстрочку.

Чи є таке право у військовозобов'язаних осіб, які доглядають за сестрою з інвалідністю, розповів юрист Дмитро Дончак на порталі b2bconsult.

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Так, за словами правозахисника, ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначає, догляд за якими особами з інвалідністю надає право на відстрочку від мобілізації. тож до числа таких осіб входять:

дружина, яка має інвалідність І, II або III групи;

дитина з інвалідністю І, II групи;

батьки або батьки дружини з інвалідністю І чи II групи.

Таким чином інвалідність сестри не є підставою для надання відстрочки від призову.

"Водночас є можливість отримати відстрочку на підставі постійного догляду за сестрою", — зазначив юрист.

Як пояснив Дмитро Дончак, така можливість зазначена в абзаці 12 статті 23:

не підлягають мобілізації військовозобов’язані, опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною;

особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи;

особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Правознавець додав, що можна оформити постійний догляд за сестрою — цього буде достатньо для відстрочки, у разі якщо батьки пенсіонери (тобто вважаються непрацездатними).

Раніше ми повідомляли, хто з військовозобов'язаних може здійснювати супровід осіб з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи за кордон та які для цього потрібні документи.

Нагадаємо, ми писали, у ТЦК пояснили, для чого чоловікам з інвалідністю вручають повістки.

Також ми інформували, чи можуть мобілізувати чоловіка, який доглядає за тещею з інвалідністю.