Выезд из Украины мужчин, воспитывающих ребенка с инвалидностью — когда это невозможно

Проверка мужчины на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

В Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период право на выезд за границу для мужчин существенно ограничено. Законодательством предусмотрены только определенные категории военнообязанных, имеющих право уехать из Украины. В частности, это касается отцов, которые воспитывают ребенка с инвалидностью.

Однако и в этом случае есть обстоятельства, при которых мужчине могут отказать в праве пересекать государственную границу. Детали рассказал юрист Андрей Топчий.

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Так, по словам правоведа, украинским законодательством предусмотрено, что в случае действия чрезвычайного или военного положения выехать из Украины имеют право родители, опекуны, попечители, названные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью до 18 лет. При этом они обязаны предъявить соответствующие документы, предоставляющие такое разрешение.

Юрист отметил, что мужчина может пересечь границу вместе с ребенком с инвалидностью как с матерью ребенка, так и без нее. При наличии соответствующих документов именно этот момент не имеет значения.

"Соответственно, если вы будете выезжать вместе с ребенком, то вы сможете пересечь государственную границу вместе с ребенком. Тот факт, что с вами будет мать, значения не имеет", — сказал Топчий.

В то же время он отметил, что если гражданин Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, имеющий отсрочку из-за воспитания ребенка с инвалидностью, будет пытаться пересечь границу самостоятельно, без ребенка, то пограничники его не выпустят.

Самостоятельно выехать из Украины может только мужчина, чей ребенок с инвалидностью состоит на консульском учете в посольстве за границей.

"Если вы пересекаете границу без ребенка, это возможно только в том случае, если ребенок состоит на консульском учете в посольстве за границей. Где будет мать ребенка в этом случае, также не имеет значения", — пояснил юрист.

Раньше мы писали, сколько будет действовать отсрочка от мобилизации для отца ребенка с инвалидностью.

Напомним, мы сообщали, могут ли призвать на военную службу мужчину, который ухаживает за сестрой с инвалидностью.

Также мы информировали, кто из военнообязанных может осуществлять сопровождение лиц с инвалидностью I, II, III группы за границу и какие для этого необходимы документы.