Відстрочка для батька дитини з інвалідністю — скільки діє та які є нюанси

Батько тримає доньку на руках. Фото: Pexels

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, які були оголошені через повномасштабне вторгнення росії. У цей період військовозобов'язаних чоловіків призивають на військову службу. Та водночас для деяких категорій законодавством передбачено право на відстрочку. Зокрема це стосується батьків, які виховують дитину з інвалідністю.

На якій термін надається відстрочка батьку дитині з інвалідністю, розповів юрист Дмитро Дончак.

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За його словами, відповідно до постанови Кабміну № 225, повторний огляд, строк якого припав на період дії воєнного стану на території України, переноситься на строк після припинення або скасування воєнного стану, але не пізніше 6 місяців після його припинення або скасування за умови неможливості направлення дітей з інвалідністю лікарем до ЛКК (лікарсько-консультативної комісії) відповідно до Порядку встановлення лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям, затвердженого постановою Кабміну № 917 від 21.11.2013 року.

При цьому інвалідність та ступінь втрати професійної працездатності (у відсотках) продовжується до останнього числа шостого місяця після припинення або скасування періоду дії воєнного стану, якщо раніше не буде проведено повторний огляд.

"У разі коли в індивідуальній програмі реабілітації дитини з інвалідністю встановлений строк повторного огляду, що припав на період дії воєнного стану на території України, та в дитини з інвалідністю відсутня можливість пройти ЛКК закладу охорони здоров’я, їх індивідуальна програма реабілітації продовжується до останнього числа шостого місяця після припинення або скасування періоду дії воєнного стану, якщо раніше не буде проведено повторний огляд і не отримано відповідну індивідуальну програму реабілітації", — пояснив юрист.

Таким чином головна умова для автоматичного продовження строку дії інвалідності — це не воєнний стан, а неможливість провести обстеження дитини лікарсько-консультативною комісією.

Обстеження ЛКК неможливо провести, якщо:

дитина разом з матір’ю виїхала за кордон;

або якщо дитина проживає в місцях проведення бойових дій;

або якщо дитина проживає на тимчасово окупованій території.

Але якщо дитина проживає в тій частині України, де працюють лікарі й функціонують ЛКК, то ні про яке автоматичне продовження строку дії інвалідності мова не йде.

В такому випадку дитина повинна пройти повторне обстеження на ЛКК до встановленого строку. Потім, з доказами проведення ЛКК (печатка про продовження державної соціальної допомоги) батько має піти в свій ТЦК та СП і оновити свої особисті дані.

Юрист наголосив, коли у дитини закінчується термін встановлення інвалідності, тоді у батька закінчується термін відстрочки.

В такому випадку його прямий обов'язок — впродовж семи днів з'явитися в ТЦК і повідомити про зміни в облікових даних.

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