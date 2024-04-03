Супровід особи з інвалідністю за кордон — хто має право, умови з 1 квітня

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Через дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні, які були запроваджені з початку повномасштабної агресії росії, виїзд військовозобов'язаних чоловіків мобілізаційного віку за кордон обмежений. Право перетинати кордон мають лише певні категорії осіб. Зокрема, громадяни, які мають дружину з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи або батьків чи батьків дружини з інвалідністю І та ІІ групи.

Які правила перетину кордону діятимуть з 1 квітня 2024 року, хто саме може здійснювати супровід людей з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи та які для цього потрібні документи, розповідаємо далі в матеріалі.

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Хто має право здійснювати супровід людей з інвалідністю

Здійснювати супровід людини з інвалідністю можуть:

особи, які перебувають у родинних стосунках з людиною з інвалідністю (подружжя, діти, батьки);

юридична або фізична особа, яка доглядає за інвалідами (за наявності підтверджувальних документів);

представник організації, що здійснює соціальну роботу з догляду за людьми з інвалідністю.

Варто зауважити, що відповідно до постанови Кабміну № 57, під час воєнного стану перетинати державний кордон мають право ті громадяни України, які:

постійно доглядають за особами з інвалідністю I та II групи;

супроводжують осіб з інвалідністю I, II, III групи;

дітей з інвалідністю I, II групи;

осіб, які потребують постійного догляду.

Як відбувається перетин кордону

Відповідно до затверджених правил перетнути кордон через пропускний пункт можна виключно супроводжуючи особу з інвалідністю. Тобто сам факт наявності особи з інвалідністю військовозобов'язаному громадянину не надає права на самостійний перетин кордону.

Водночас перетнути пропускний пункт без особи з інвалідністю можна у тому випадку, якщо така людина вже перебуває за кордоном. Для цього необхідно мати відповідну довідку про перебування особи з інвалідністю на консульському обліку в іншій країні.

Також важливий нюанс — той, хто супроводжує особу з інвалідністю не може повернутися в Україну пізніше ніж особа, яку вони супроводжували. Якщо людина з інвалідністю повернеться з за кордону самостійно — це порушення.

Перевірка документів у чоловіка на кордоні. Фото: ДПСУ

Які документи потрібні для перетину кордону

Щоб виїхати з України з особою з інвалідністю, необхідно надати повний пакет документів, перелік яких залежить від того, хто є супровідником та кого саме супроводжують.

Супровід дружини з інвалідністю

Здійснити супровід дружини з інвалідністю на кордоні може її офіційний чоловік за наявності документів, які підтверджують інвалідність та родинні звʼязки, а саме:

довідка МСЕК про інвалідність І, ІІ, ІІІ групи;

свідоцтво про шлюб;

пенсійне посвідчення.

Супровід власних батьків або батьків дружини

Для перетину кордону під час супроводу власних батьків або батьків дружини слід мати наступні документи:

витяг з демографічного реєстру про реєстрацію за однією адресою;

свідоцтво про народження;

свідоцтво про шлюб;

довідка МСЕК про інвалідність І, ІІ групи;

пенсійне посвідчення;

довідка ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду за людиною з інвалідністю;

акт встановлення постійного стороннього догляду за особою.

Супровід дітей з інвалідністю

Супроводжувати дітей з інвалідністю при виїзді за межі України може:

матір або батько;

повнолітній брат, сестра;

рідні баба або дід;

мачуха;

вітчим;

опікун;

піклувальник;

прийомні батьки;

батьки-вихователі.

Для виїзду за межі України, супроводжуючи дітей з інвалідністю, потрібні:

документи, що підтверджують родинні зв'язки (у разі супроводу батьком або матір'ю);

документи, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує дитину з інвалідністю — у разі здійснення супроводу піклувальником, опікуном, батьками-вихователями, одним або обома прийомними батьками.

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Які є особливості супроводу особи з інвалідністю за кордон

Після того як супровідник та особа з інвалідністю прибули на місце тимчасового перебування за кордоном, необхідно впродовж одного робочого дня звернутися до консульської установи України в державі перебування, щоб особа з інвалідністю стала на консульський облік.

Консульська установа впродовж одного робочого дня зобов'язана через МЗС поінформувати Мінсоцполітики та Національну соціальну службу про взяття осіб з інвалідністю, які потребують постійного догляду, на консульський облік.

Які є нюанси супроводу особи з інвалідністю ІІІ групи за кордон

Юристи безоплатної правової допомоги зазначають, що супроводжувати людину з інвалідністю III групи можливо тільки в тому випадку, якщо це дружина з інвалідністю.

Необхідно зібрати пакет документів для виїзду за кордон відповідно до положень п. 2-1 постанови КМУ № 57 від 27.01.1995 року та виїжджати разом із дружиною.

В інших випадках супровід осіб з інвалідністю ІІІ групи не передбачений.

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