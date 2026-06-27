Батько-одинак: виїзд за кордон без дітей можливий

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Любомир Кучер редактор, юрист

Чоловік, який самостійно виховує неповнолітніх дітей, має право на відстрочку від мобілізації. Також йому дозволяється виїзд за кордон. При цьому присутність дітей під час перетину державного кордону необов’язкова.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Виїзд за кордон: обмеження і відстрочки

Після початку повномасштабної російсько-української війни на усій території країни був оголошений воєнний стан. Це означало, серед усього іншого, і закриття державного кордону на виїзд для частини громадян.

Виїзд з України досі заборонений військовозобов’язаним громадянам віком від 25 років. Також не можуть виїхати призовники та військовозобов’язані віком від 23 до 25 років.

Але наявність відстрочки дозволяє і виїжджати за кордон. При цьому потрібно мати при собі усі відповідні документи, тобто щонайменше електронний військово-обліковий документ, де вказано, що громадянин має чинну відстрочку.

Чи має батько-одинак перетинати кордон з дітьми

До юристів звернувся громадянин, який самостійно виховує двох неповнолітніх дітей. Мати дітей раніше померла, про що є офіційний документ.

Громадянин пояснив, що має оформлену відстрочку, і зацікавився нюансами виїзду за кордон. Зокрема, чи може він здійснити такий крок без присутності дітей.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, пояснив: "Згідно п.п. 2-6 Правил перетинання кордону громадянами України, затвердженого постановою КМУ №57, Ви маєте право на виїзд з України без дітей. При собі Ви повинні мати закордонний паспорт, е-ВОД та оформлену належним чином відстрочку".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи достатньо батьку-одинаку довідки із ЦНАП для відстрочки.

Військовозобов’язаний громадянин, який самостійно виховує неповнолітню дитину, має право на отримання відстрочки від мобілізації. Але довідка із ЦНАПу у такому випадку йому не допоможе, потрібен інший документ.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи втратить батько-одинак відстрочку, взявши другий шлюб.

Чоловіки, які самостійно виховують неповнолітніх дітей, мають право на відстрочку від мобілізації у особливий період. Але після реєстрації другого шлюбу у них, як зазначають правники, можуть виникнути проблеми.