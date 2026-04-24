Перевірки обліку у школах: що таке е-ВОД і кому він потрібен

У школі мають перевіряти, чи мають учні, яким уже виповнилося 17 років, військово-обліковий документ (ВОД). У більшості призовників ВОД існує в електронній формі. Йдеться про дані в "Резерв+", на порталі "Дія" або ж роздруковані із QR-кодом.

Чому у школах перевіряють дані щодо обліку

"Заклади освіти належать до кола організацій, зобов'язаних вести персональний військовий облік. Школа перевіряє наявність ВОД в учнів і зберігає відповідні відомості в особових справах. Це обов'язок закладу, а не довільна вимога конкретної адміністрації", — зазначили в оборонному відомстві.

Вимога щодо надання ВОД є законною. Питання лише у формі документа, яку школа має право прийняти.

Електронний ВОД

Електронний ВОД — це цифрова версія ВОД, яку призовник, військовозобов'язаний або резервіст може сформувати самостійно через застосунок "Резерв+" або через портал "Дія". Документ містить актуальні відомості з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів, має QR-код для перевірки.

І документ на екрані смартфона, і роздрукована версія ВОД мають однакову юридичну силу. Для учня-призовника е-ВОД — стандартна форма документа, а не цифрова альтернатива паперовому. Вимагати щось інше школа не має права.

Термін дії е-ВОД — рік від дати формування. Після цього документ треба оновити через "Резерв+".

Облік неповнолітніх

Щороку від 1 січня до 31 липня громадян, яким у відповідному році виповниться 17 років, беруть на військовий облік призовників. Стати на облік можна, прибувши до ТЦК та СП, або ж через електронну ідентифікацію та уточнення персональних даних в електронному кабінеті призовника. Після взяття на облік неповнолітній отримує військово-обліковий документ.

"Якщо юнак ще не перебуває на обліку, е-ВОД у нього не буде, оскільки документ формується на підставі даних реєстру. У такому випадку школа як орган персонального обліку може нагадати про необхідність з'явитися до ТЦК у встановлені строки", — йдеться в повідомленні Міноборони.

