Батько з довічною інвалідністю: за кордон виїхати можна, але без розшуку

Громадянин, який проживає разом з батьком, що має інвалідність, може виїжджати з ним за кордон. Для цього непотрібно навіть оформлювати відстрочку. Але якщо громадянин перебуває у розшуку ТЦК, його не пропустять на кордоні.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Підстави для виїзду за кордон

Військовозобов’язані громадяни України мають право на отримання відстрочки від мобілізації в особливий період. Для цього потрібно мати задокументовану і визначену в законодавстві причину.

Громадяни з відстрочкою мають право і виїжджати за кордон, попри те, що в країні триває воєнний стан. Прикордонники можуть перевіряти документи на підтвердження права громадянина на виїзд.

Однією із причин для відстрочки і виїзду за кордон є сімейний стан громадянина. Зокрема, наявність інвалідності у одного з батьків військовозобов’язаного.

Спочатку треба знятися з розшуку

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що має наступну ситуацію: у його батька довічна інвалідність другої групи, а сам він перебуває у розшуку ТЦК. Чоловік поцікавився, чи може він в такій ситуації виїжджати за кордон разом із батьком.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили на головній проблемі, яка може спіткати військовозобов’язаного. Адвокат Павло Гретченко пояснив: "Юридичний механізм для виїзду існує, проте головною проблемою є статус "в розшуку" в ТЦК".

Тож, підкреслив Гретченко, перш за все потрібно знятися з розшуку. Після цього можна виїжджати за кордон, причому наявність відстрочки не є обов’язковою, прикордонники і без неї мають випустити такого громадянина разом із батьком, який має інвалідність.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи достатньою підставою для відстрочки є інвалідність батьків.

Військовозобов’язаний громадянин має право на відстрочку від мобілізації, якщо у когось із його батьків є офіційно встановлена інвалідність. Але у такій ситуації важливою є і група інвалідності, і наявність інших родичів.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як оформити відстрочку для догляду за хворими родичами.

Відстрочка надається за певних умов, які необхідно підтверджувати документально. Рішення щодо надання відстрочки приймає ТЦК та СП після перевірки документів та заявлених фактів щодо необхідності догляду за членами родини.