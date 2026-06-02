Отец с пожизненной инвалидностью: за границу выехать можно, но без розыска

Гражданин, проживающий вместе с родителем, имеющим инвалидность, может выезжать с ним за границу. Для этого не нужно даже оформлять отсрочку. Но если гражданин находится в розыске ТЦК, его не пропустят на границе.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Основания для выезда за границу

Военнообязанные граждане Украины имеют право на получение отсрочки от мобилизации в особый период. Для этого нужно иметь задокументированную и определенную в законодательстве причину.

Граждане с отсрочкой имеют право и выезжать за границу, несмотря на то, что в стране продолжается военное положение. Пограничники могут проверять документы на подтверждение права гражданина на выезд.

Одной из причин для отсрочки и выезда за границу является семейное положение гражданина. В частности, наличие инвалидности у одного из родителей военнообязанного.

Сначала надо сняться с розыска

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что имеет следующую ситуацию: у его отца пожизненная инвалидность второй группы, а сам он находится в розыске ТЦК. Мужчина поинтересовался, может ли он в такой ситуации выезжать за границу вместе с отцом.

Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили главную проблему, которая может постигнуть военнообязанного. Адвокат Павел Гретченко пояснил: "Юридический механизм для выезда существует, однако главной проблемой является статус "в розыске" в ТЦК".

Поэтому, подчеркнул Гретченко, прежде всего нужно сняться с розыска. После этого можно выезжать за границу, причем наличие отсрочки не является обязательным, пограничники и без нее должны выпустить такого гражданина вместе с отцом, который имеет инвалидность.

Военнообязанный гражданин имеет право на отсрочку от мобилизации, если у кого-то из его родителей есть официально установленная инвалидность. Но в такой ситуации важна и группа инвалидности, и наличие других родственников.

Отсрочка предоставляется при определенных условиях, которые необходимо подтверждать документально. Решение о предоставлении отсрочки принимает ТЦК и СП после проверки документов и заявленных фактов о необходимости ухода за членами семьи.