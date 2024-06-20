Відстрочка для догляду за близькими — хто може оформити та як це зробити

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: МОТЦК та СП/Facebook

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні тривають, адже росія продовжує свою збройну агресію щодо нашої країни. Військовозобов'язаних, як і раніше, призивають на військову службу задля захисту країни від окупанта. Проте, деякі категорії чоловіків мають право на відстрочку. Зокрема це стосується тих громадян, які доглядають за хворими членами сім'ї.

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Хто може отримати відстрочку для догляду за родичем

З 18 травня 2024 року право на відстрочку на підставі наявності хворих членів родини отримали дев'ять категорій військовозобов'язаних.

Отже, відтермінувати мобілізацію під час дії воєнного стану можуть військовозобов'язані громадяни України, які доглядають/утримують:

важкохвору дитину, якій не встановлено групу інвалідності;

неповнолітню дитину з інвалідністю;

повнолітню дитину з інвалідністю І чи II групи;

дружину/чоловіка з інвалідністю І-II групи;

непрацездатну особу з інвалідністю III групи (за певних умов);

хворих дружину/чоловіка, дитину, батька або матір, які за висновком медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) або лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) потребують постійного догляду;

одного з батьків (своїх чи дружини/чоловіка) з інвалідністю І-II групи, за умови, що особа висловила бажання, щоб її доглядав саме цей родич;

членів родини другого рівня спорідненості з інвалідністю І чи II групи – рідні брати, сестри, баба, дід, онуки;

членів родини третього рівня спорідненості за умови відсутності ближчих родичів, які можуть їх доглядати – неповнорідні брати або сестри, племінники, племінниці, дядьки, тітки.

Правозахисниця підкреслила, що відстрочка надається за певних умов, які необхідно підтверджувати документально. Рішення щодо надання відстрочки приймає ТЦК та СП після перевірки документів та заявлених фактів щодо необхідності догляду за членами родини.

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Як отримати відстрочку від мобілізації для догляду за членом родини — покрокова інструкція

Військовозобов'язана особа має звернутися до свого ТЦК та СП, написавши заяву на отримання відстрочки від мобілізації для догляду за хворим членом сім'ї.

Разом із заявою необхідно надати ще низку документів:

письмову заяву особи, яка потребує догляду із зазначенням її ідентифікаційного коду і підтвердженням факту відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані утримувати заявника;

документи, що підтверджують родинні зв’язки;

посвідчення особи з інвалідністю, яка потребує догляду;

висновки МСЕК або ЛКК;

акт про встановлення факту здійснення догляду.

Можуть знадобитися інші документи залежно від ситуації, які підтверджують необхідність постійного догляду і зазначені у правилах надання відстрочки від мобілізації.

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