Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Як українцям оформити відстрочку для догляду за хворими родичами — інструкція arrow

Як українцям оформити відстрочку для догляду за хворими родичами — інструкція

20 червня 2024 23:45
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка для догляду за близькими — хто може оформити та як це зробити
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: МОТЦК та СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні тривають, адже росія продовжує свою збройну агресію щодо нашої країни. Військовозобов'язаних, як і раніше, призивають на військову службу задля захисту країни від окупанта. Проте, деякі категорії чоловіків мають право на відстрочку. Зокрема це стосується тих громадян, які доглядають за хворими членами сім'ї. 

Читайте також:

Хто саме може отримати відстрочку для догляду за родичем та як її оформити, розповіла очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова в ефірі Еспресо.

Хто може отримати відстрочку для догляду за родичем 

З 18 травня 2024 року право на відстрочку на підставі наявності хворих членів родини отримали дев'ять категорій військовозобов'язаних.

Отже, відтермінувати мобілізацію під час дії воєнного стану можуть військовозобов'язані громадяни України, які доглядають/утримують:

  • важкохвору дитину, якій не встановлено групу інвалідності;
  • неповнолітню дитину з інвалідністю;
  • повнолітню дитину з інвалідністю І чи II групи;
  • дружину/чоловіка з інвалідністю І-II групи;
  • непрацездатну особу з інвалідністю III групи (за певних умов);
  • хворих дружину/чоловіка, дитину, батька або матір, які за висновком медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) або лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) потребують постійного догляду;
  • одного з батьків (своїх чи дружини/чоловіка) з інвалідністю І-II групи, за умови, що особа висловила бажання, щоб її доглядав саме цей родич;
  • членів родини другого рівня спорідненості з інвалідністю І чи II групи – рідні брати, сестри, баба, дід, онуки;
  • членів родини третього рівня спорідненості за умови відсутності ближчих родичів, які можуть їх доглядати – неповнорідні брати або сестри, племінники, племінниці, дядьки, тітки.

Правозахисниця підкреслила, що відстрочка надається за певних умов, які необхідно підтверджувати документально. Рішення щодо надання відстрочки приймає ТЦК та СП після перевірки документів та заявлених фактів щодо необхідності догляду за членами родини.

 

Як отримати відстрочку від мобілізації для догляду за членом родини — покрокова інструкція
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Як отримати відстрочку від мобілізації для догляду за членом родини — покрокова інструкція

Військовозобов'язана особа має звернутися до свого ТЦК та СП, написавши заяву на отримання відстрочки від мобілізації для догляду за хворим членом сім'ї. 

Разом із заявою необхідно надати ще низку документів:

  • письмову заяву особи, яка потребує догляду із зазначенням її ідентифікаційного коду і підтвердженням факту відсутності інших осіб, які не є  військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані утримувати заявника;
  • документи, що підтверджують родинні зв’язки;
  • посвідчення особи з інвалідністю, яка потребує догляду;
  • висновки МСЕК або ЛКК;
  • акт про встановлення факту здійснення догляду.

Можуть знадобитися інші документи залежно від ситуації, які підтверджують необхідність постійного догляду і зазначені у правилах надання відстрочки від мобілізації.

Раніше ми повідомляли, як оформити відстрочку чоловіку військовослужбовиці.

Нагадаємо, ми писали, чи можна отримати відстрочку, якщо брат служить у ЗСУ.

Також ми інформували, чи можливо отримати відстрочку за наявності батьків-пенсіонерів. 

закон
мобілізація
відстрочка
ТЦК та СП
військовозобов'язані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту